La Noche de los Lápices también tuvo antes mañanas y tardes oscuras

La Noche de los Lápices no comenzó en la madrugada del 16 de septiembre de 1976. En La Plata, durante las semanas y meses previos, ya se había desplegado una escalada de persecución, secuestros y desapariciones contra estudiantes secundarios y jóvenes militantes, en un contexto marcado por la dictadura y por el avance del aparato represivo sobre las instituciones educativas.

El año 1975 había terminado con el asesinato de Ricardo Arturo “Patulo” Rave, dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata. Su muerte se produjo antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y se convirtió en uno de los antecedentes de la violencia que posteriormente alcanzaría de manera directa a numerosos estudiantes de la ciudad.

En marzo de 1976, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CES) desplegó distintas estrategias políticas de oposición al golpe de Estado, en un escenario en el que la militancia estudiantil debía desarrollarse bajo condiciones cada vez más adversas.

Al mismo tiempo, las escuelas y colegios comenzaron a atravesar transformaciones regresivas, acompañadas por una creciente vigilancia y control. Las instituciones educativas quedaron incorporadas a un contexto general de disciplinamiento y persecución política que alcanzó a estudiantes, docentes y trabajadores.

El 1° de septiembre, cuatro estudiantes militantes de la Federación Juvenil Comunista fueron citados por el vicerrector del Colegio Nacional, Juan Antonio Stomo. Dentro de la institución fueron interrogados por personal de civil. A pocas cuadras de la escuela, tres de esos estudiantes fueron secuestrados. Permanecieron cautivos en un Centro Clandestino de Detención de La Plata y posteriormente fueron liberados.

Tres días después, el 4 de septiembre, la represión volvió a dirigirse contra estudiantes secundarios de la ciudad. Fueron secuestrados María Fernanda Gutiérrez, estudiante del Liceo “Víctor Mercante”; Carlos Mercante, del Colegio del Pilar; Graciela Torrado, del Bachillerato de Bellas Artes, y Luis Cáceres, de la Escuela Técnica. Los cuatro eran militantes del Grupo de Estudiantes Socialistas Antiimperialistas.

La secuencia continuó el 8 de septiembre con el secuestro de Gustavo Calotti, estudiante del Colegio Nacional, quien había militado en la UES hasta 1975 y posteriormente en el PRT-ERP. Calotti permaneció detenido en distintos Centros Clandestinos de Detención vinculados al Circuito Camps, entre ellos el Destacamento de Arana y el Pozo de Banfield. Luego pasó por la Unidad 9 de La Plata y finalmente fue liberado.

El 10 de septiembre fue secuestrado Víctor Triviño, estudiante de la Escuela Media N° 2 “La Legión” y militante de la Juventud Guevarista. Triviño continúa desaparecido. En la madrugada del 16 secuestraron a María Clara Ciocchini, militante de la UES en Bahía Blanca, junto a María Claudia Falcone, y luego a Francisco López Muntaner, también militantes de la UES y estudiantes del Bachillerato de Bellas Artes. Ese mismo día detuvieron a Daniel Alberto Racero junto a Horacio Ungaro, también de la UES y estudiantes del Normal 3. Todos continúan desaparecidos.

El 17 de septiembre secuestraron a Emilce Moler militante de la UES, estudiante de Bellas Artes, y luego a Patricia Miranda, también estudiante de Bellas Artes. El 21 de septiembre fue detenido Pablo Díaz, militante de la Juventud Guevarista, estudiante de “La Legión”.

Los tres fueron liberados luego de pasar por diversos Centros Clandestinos de Detención (CCD) del Circuito Camps. El 29 de septiembre secuestraron a Cristóbal Mainer, estudiante de Bellas Artes y militante de la UES, quien luego de su paso por CCD permaneció a disposición del Poder Ejecutivo en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata hasta fines de 1980.

La extensa lista está integrada por alrededor de 340 adolescentes desaparecidos de todo el país.