La nueva planta de hormigón ya funciona en Tandil

En Tandil, la nueva planta de hormigón adquirida por el Municipio ya se encuentra operativa y comenzó a utilizarse en trabajos de pavimentación y repavimentación. El equipamiento fue instalado en el predio de la Dirección de Vialidad y se puso en funcionamiento luego de varios meses de tareas de calibración y puesta a punto.

El director de Vialidad, Mauro Ortega, explicó que durante julio y parte de agosto se trabajó sobre las conexiones eléctricas y de agua, las cámaras y los sistemas informáticos, además de realizar ajustes junto con la empresa fabricante.

“Lo macro ya estaba resuelto y teníamos que apuntar a la parte fina”, señaló el funcionario al referirse al proceso previo a la puesta en marcha.

La primera utilización del hormigón elaborado con la nueva maquinaria fue en el tramo final de calle Tacuarí y posteriormente en la primera cuadra de San Lorenzo. Según Ortega, los resultados iniciales fueron positivos tanto para los trabajadores como para los controles de laboratorio.

“Salió todo bien, todo perfecto”, afirmó. También destacó que los empleados pudieron advertir diferencias en la textura y composición del material respecto de producciones anteriores.

Producción y ahorro

La planta tiene una capacidad máxima de 80 metros cúbicos por hora, aunque actualmente funciona a un ritmo de unos 30 metros cúbicos. La intención es reservar la capacidad restante para eventuales obras ejecutadas por empresas privadas, que podrían trabajar en simultáneo con los equipos municipales.

Uno de los principales beneficios está relacionado con los costos. Ortega estimó que una cuadra que mediante una contratación privada podía alcanzar los $80 millones, actualmente puede demandar entre $55 y $60 millones si se ejecuta con la planta municipal y bajo administración propia.

“Esto implica un ahorro en cuanto a los gastos para la preparación del material y de la inversión para ejecutar una cuadra”, remarcó.

El equipamiento también incorpora balanzas automatizadas para dosificar con mayor precisión el cemento y los demás componentes. De esta manera, se busca disminuir el desperdicio y ajustar las cantidades utilizadas en cada producción.

Las obras municipales se financian mediante el Fondo de Inversión Vial, cuyos recursos provienen de las tasas municipales. A partir de un listado de calles que necesitan pavimentación o repavimentación, Vialidad establece prioridades según distintos criterios y el presupuesto disponible.

Actualmente, además de las tareas realizadas con la nueva planta, avanzan trabajos de repavimentación en Fray Justo Santa María de Oro y una contratación para obras de cordón cuneta.