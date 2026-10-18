La ofensiva de Milei por Malvinas abre frentes de tensión con Washington y Londres

La renovada ofensiva del gobierno de Javier Milei por la soberanía de las islas Malvinas abrió un escenario de creciente tensión diplomática que ya no se limita a la histórica disputa con Gran Bretaña. A las duras respuestas de Londres por las sanciones previstas contra las empresas que explotan recursos naturales en el archipiélago se sumó ahora la preocupación de Estados Unidos, que busca evitar que la legislación impulsada por la Casa Rosada perjudique a compañías y fondos de inversión norteamericanos.

El conflicto coloca al Gobierno argentino frente a un delicado equilibrio entre su política de reivindicación de la soberanía sobre el Atlántico Sur y los vínculos económicos y estratégicos que mantiene con dos de sus principales socios internacionales.

La controversia tiene como punto de partida el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por un consorcio británico-israelí en aguas cercanas a las islas, y la decisión argentina de avanzar con medidas diplomáticas, judiciales y legislativas para cuestionar la explotación de esos recursos sin autorización nacional.

La presentación del Gobierno ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, y el envío al Congreso de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional provocaron una fuerte reacción británica. Pero también encendieron las alarmas en Washington, donde consideran que el alcance de las sanciones podría afectar intereses empresariales estadounidenses y convertirse en un obstáculo para nuevas inversiones en Argentina.

LA DISPUTA PETROLERA

La relación entre Argentina y Gran Bretaña atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años, luego de un período de acercamiento diplomático iniciado durante la gestión de Milei.

El deterioro del vínculo se aceleró con la decisión argentina de denunciar el proyecto Sea Lion ante el tribunal internacional y promover sanciones contra las compañías involucradas en la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Desde Londres, el gobierno del laborista Andy Burnham respondió con un respaldo explícito a las empresas que operan en las islas y cuestionó la conducta argentina, a la que calificó como la de un socio no confiable.

La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, advirtió ante el Parlamento británico que su gobierno no permitirá que las medidas argentinas afecten las actividades económicas de los habitantes del archipiélago.

“Este Gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras Argentina ejerce coacción económica contra los habitantes de las islas Malvinas. Haremos todo lo necesario para apoyarlos”, sostuvo la funcionaria.

Kumaran también vinculó la ofensiva diplomática argentina con las elecciones presidenciales de 2027 y acusó a Milei de utilizar la controversia como una herramienta de política interna.

En la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, rechazaron esas acusaciones y consideraron que Londres busca presentar al país como responsable del deterioro de la relación bilateral.

La tensión también se reflejó en distintos episodios diplomáticos. La embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, fue convocada a dar explicaciones, mientras que el representante británico en Buenos Aires, David Cairns, abandonó una cena del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales luego de escuchar cuestionamientos del canciller argentino a la ocupación británica de las islas.

LA LEY MALVINAS Y LA PREOCUPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

El segundo frente de tensión se abrió con Washington. La administración de Donald Trump transmitió su inquietud por el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, especialmente por las sanciones económicas que contempla contra empresas vinculadas con actividades en las Malvinas.

La iniciativa no se limita a las compañías que operan directamente en el archipiélago. También alcanza a filiales, accionistas, proveedores e intermediarios financieros que participen o colaboren con esas actividades.

Esa amplitud es precisamente lo que preocupa a Estados Unidos, ya que podría involucrar a grandes fondos de inversión y compañías norteamericanas con participaciones indirectas en proyectos desarrollados en el Atlántico Sur.

Uno de los ejemplos mencionados en Washington es BlackRock, el gigante financiero con sede en Nueva York. Si el fondo tuviera inversiones en empresas alcanzadas por la legislación argentina, podría quedar expuesto a sanciones millonarias.

Funcionarios estadounidenses señalaron que mantienen contactos con compañías potencialmente afectadas y que buscan evitar consecuencias negativas sobre sus operaciones.

“Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas”, indicaron fuentes de la administración norteamericana.

Desde Washington también advirtieron que las penalidades podrían transformarse en una barrera comercial y desalentar inversiones en Argentina, precisamente cuando ambos gobiernos buscan profundizar su cooperación económica.

LA PRESIÓN PARA CONGELAR O MODIFICAR EL PROYECTO

Según trascendió, la Casa Blanca planteó dos alternativas para resolver el conflicto sin afectar la relación bilateral.

La primera, considerada preferible por funcionarios estadounidenses, consiste en congelar el tratamiento parlamentario del proyecto para impedir que se convierta en ley.

La segunda posibilidad sería modificar el régimen de sanciones y limitar su alcance, de manera que las empresas estadounidenses queden fuera de las penalidades previstas.

Cualquiera de esas decisiones tendría un costo político para Milei, que en los últimos meses endureció su discurso sobre Malvinas y convirtió la defensa de la soberanía en uno de los ejes de su agenda pública.

La discusión habría generado diferencias dentro del gabinete nacional. Mientras algunos funcionarios consideran indispensable preservar el vínculo con Estados Unidos y evitar obstáculos para las inversiones, otros advierten que retroceder con la iniciativa podría interpretarse como una concesión frente a presiones extranjeras.

El asunto podría formar parte de las conversaciones que mantendrán en Argentina funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, entre ellos Christopher Landau y Juan Pablo Segura, cuya visita está prevista para las próximas semanas.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre el tratamiento del tema durante esos encuentros.

TRUMP, ENTRE SU ALIANZA CON MILEI Y LOS INTERESES BRITÁNICOS

La controversia también expone los límites del respaldo político que Donald Trump brinda al Presidente argentino.

Aunque ambos mandatarios mantienen una estrecha relación personal e ideológica, Estados Unidos conserva su posición tradicional de neutralidad frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Las insinuaciones de Trump sobre una eventual intervención diplomática no se tradujeron hasta el momento en iniciativas concretas de mediación.