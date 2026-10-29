La ONU descarta una resolución inmediata del planteo de Cristina

La estrategia judicial que despliega Cristina Kirchner en procura de que se la habilite para ser candidata presidencial el año que viene, podría sufrir un fuerte revés. Es que la intención de sus abogados tendiente a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncie en forma inminente respecto de la proscripción que pesa sobre la figura de la ex presidenta, chocaría con los tiempos de ese organismo que demoraría una resolución.

Así trascendió ayer en medios internacionales que hablaron con integrantes del mencionado comité. La resolución del caso “podría llevar años”, admitieron según ese reporte algunos de los expertos del organismo internacional. Incluso, acotaron, aún no se decidió si el planteo formulado por los abogados de la ex presidenta será admitido.

“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”, dijeron integrantes del organismo de acuerdo a lo que reprodujo la agencia EFE.

De confirmarse, la demora en el pronunciamiento supone un impacto en la línea de flotación de la estrategia urdida por los abogados de Cristina Kirchner para que sea habilitada a competir en las elecciones presidenciales del año que viene.

Al ser condenada en la causa Vialidad, la ex presidenta recibió además la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa de Cristina ensayó el camino de hacer una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un organismo que vela por el respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero cuyas decisiones no tienen carácter vinculante.

La estrategia pasa porque un pronunciamiento favorable a las pretensiones de la jefa del PJ nacional impulse la reapertura de la causa que dio origen a la sentencia que tiene ratificación de la Corte Suprema. Y en ese contexto, como algunos de los juristas que trabajan en la defensa interpretan que un pronunciamiento de ese organismo debería ser de obligatorio cumplimiento, quedaría allanado el camino para poder competir el año que viene.

El equipo jurídico de la ex presidenta, integrado por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, argumentó que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales. La presentación ante Naciones Unidas se sumó a las distintas acciones impulsadas para intentar revertir los alcances de la sentencia.

IMPACTO POLÍTICO

La demora en resolver la presentación dejaría a Cristina Kirchner sin chances de poder postularse y desarticularía la estrategia del kirchnerismo y La Cámpora planteada en medio de la interna peronista para condicionar a Axel Kicillof.

El núcleo duro K sostiene que su “unica” candidata es Cristina. Esa postura fue ratificada en las últimas horas por su hijo Máximo Kirchner durante un acto en Lanús. “Hace 24 años, un congreso del peronismo no lograba ponerse de acuerdo y marchaba a una elección con tres listas. Lo recuerdo para que tengamos la inteligencia en el presente, teniendo a Cristina, que no nos vuelva a pasar lo mismo”, lanzó.

Pero esa estrategia tendiente a erigirla como candidata, se quedaría sin el insumo básico que supone el guiño que sus abogados fueron a buscar al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

EN LAS PASO

De todos modos, el kirchnerismo también analiza la posibilidad de anotar su candidatura en las Primarias, si es que esa cita electoral se mantiene a nivel nacional, con el argumento de que esas elecciones no definen directamente un cargo público ejecutivo o legislativo definitivo, sino que funcionan como una instancia de selección interna de los partidos. Bajo este criterio, la inhabilitación no impediría competir en esta etapa preliminar, interpretan.

Aún con la ex presidenta fuera de la cancha, el kirchnerismo podría terminar empujando un nombre alternativo. Sergio Massa, en plena construcción de su candidatura, aspira a contar con el respaldo K para enfrentar a Kicillof.