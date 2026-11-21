La discusión a nivel nacional no está saldada, pero todo parece indicar que el gobierno nacional logrará el objetivo de que el Congreso apruebe la ley para suspender las elecciones Primarias. Sostenida sobre esa certeza, la discusión respecto de qué hacer con las PASO en la Provincia va ganando espacio en el tablero bonaerense.

La oposición se la ve venir: está convencida de que el peronismo mantendrá las Primarias. “Ellos las necesitan para definir su candidato a gobernador”, sostienen varios dirigentes. Sin embargo, no es el único motivo que se pondría sobre la balanza a la hora de decidir, según interpretan desde La Libertad Avanza y el PRO. “Van a sostenerlas porque pueden complicar el plan de reelección de Milei”, sospechan.

El debate se abrió anticipadamente porque todos dan por descontado que a nivel nacional las PASO se suspenderán. Y en ese contexto, unos y otros comenzaron a actual en consecuencia.

Del lado del peronismo parece haber un coincidencia, extraña si se quiere en estos tiempos de internas, fricciones y peleas a cielo abierto. Tanto Axel Kicillof como el Frente Renovador massista dicen que hay que sostenerlas.

“Nosotros creemos que la mejor forma de elegir un candidato del peronismo para la provincia de Buenos Aires es en el marco de una PASO”, sostuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Desde el massismo, Cecilia Moreau dijo que desde el Frente Renovador “defendemos las Primarias como herramienta de resolución de candidaturas”, pero al mismo tiempo, reclamó que esa decisión se termine adoptando “en un espacio común” que contenga a las distintas tribus de Fuerza Patria.

“Hay que armar un ámbito de diálogo después de que se expida el Congreso sobre la cuestión nacional que defina la estrategia electoral de la Provincia”, añadió. La definición de una de las espadas políticas de Sergio Massa apunta a que no sea sólo Kicillof quien decida la estrategia bonaerense.

Dirigentes de diversos sectores de La Liberad Avanza estiman que, más allá de los desacuerdos en el PJ sobre la construcción nacional y la disputa por el liderazgo partidario, las distintas tribus terminarán coincidiendo respecto de mantener las PASO. Creen que se realizarán en el mes de agosto y que las elecciones generales para gobernador e intendentes se hará junto con las nacionales, en octubre.

“Tiene toda la lógica que las mantengan. El Presidente busca suspenderlas a nivel nacional para que no se plasme un posible escenario de derrota anticipada nacional que le complique el escenario para octubre. Si se hacen en la Provincia y gana el peronismo, no se podrá evitar la lectura del posible golpe asestado al intento de reelección de Milei aunque se trate de una PASO provincial”, interpretan dirigentes que si bien no integran el círculo mileísta, respaldan al gobierno libertario.

De esa forma, de acuerdo con esa lectura, la foto que busca esquivar el Presidente a nivel nacional podría quedar retratada en Buenos Aires donde vota el 37 por ciento del padrón.

MOVIDA LIBERTARIA

Por lo pronto, la tropa libertaria se puso en guardia en la Legislatura. Aguardará a que, si todo marcha de acuerdo al plan (como le gusta decir al Presidente), en los primeros días de diciembre se vote la ley en el Congreso para accionar en la Provincia.

“Vamos a presentar un proyecto en ambas cámaras para que se suspendan como ocurrirá a nivel nacional”, anticipó una de las espadas legislativas de La Libertad Avanza.

En el PRO, si bien sus legisladores nacionales se plegarán a la estrategia del Gobierno de Milei, en el caso de la Provincia ese alineamiento no es tan lineal.

Ocurre que la situación es distinta porque el partido amarillo podría necesitarlas para dirimir conflictos con La Libertad Avanza. Si se mantuvieran, calzaría perfectamente para solucionar disputas en algunos distritos como por ejemplo Bahía Blanca, donde el PRO busca disputar con los candidatos libertarios.

Lo mismo podría ocurrir en La Plata donde hay dirigentes de LLA, del PRO y de sectores alineados a Patricia Bullrich que quieren ser candidatos.

En principio, la PASO no la utilizarían para el tramo de gobernador donde emerge como candidato único Diego Santilli.

Mientras la discusión sobre las PASO bonaerense está avanzando, Kicillof encabezó ayer un acto en Punta Indio por el Día de la Soberanía. En términos políticos, la novedad fue la presencia de los intendente de La Liga, que el miércoles estuvieron en el acto de San Fernando convocado por Sergio Massa por el Día de la Militancia peronista.

Esa movida del massismo que contó con el OK del kirchnerismo y de otros sectores, hizo ruido en el PJ y en el espacio de Kicillof donde se vivió como una confirmación del acuerdo político entre el tigrense y Cristina Kirchner para plantear una alternativa a su candidatura.

En las próximas horas habría una cumbre del kicillofismo para analizar los alcances de la movida massista y poner sobre la mesa el debate por las PASO.

El Gobierno provincial y el massismo quieren mantener las Primarias