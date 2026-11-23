El ex ministro de Hacienda y precandidato presidencial del PRO, Hernán Lacunza, cuestionó el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, rechazó una eventual alianza electoral entre su partido y La Libertad Avanza para 2027 y vinculó los intentos oficialistas de reformar el sistema electoral con el desgaste de la imagen presidencial. En declaraciones radiales, el economista sostuvo que la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con cambios en las reglas de juego —como la suspensión o eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)— responde a un cálculo político frente al deterioro de la actividad.

"Creo que cambian el sistema electoral porque se dan cuenta de que la paciencia, la tolerancia social asociada a este pronóstico económico no les va a alcanzar", afirmó Lacunza. En esa línea, señaló que si bien la tolerancia de la sociedad "puede ser elástica", el respaldo al oficialismo viene en retroceso: "La imagen positiva del Gobierno, que era de 50% después de la elección de medio término, ahora está en treinta y algo, y se puede seguir deteriorando". Además, defendió la institucionalidad de los comicios y advirtió: "Si manoseamos el sistema electoral porque no conviene, entonces tiramos la teoría a los chanchos".

Qué dijo de la economía

Al analizar la marcha de la economía, Lacunza descartó un escenario de colapso extremo para el próximo año —como una hiperinflación, un corralito o un default—, al reconocer que el Ejecutivo mantiene el orden fiscal y monetario y que "no se le esá dando a la maquinita sin asco como le daba el gobierno pasado". Sin embargo, estimó que la inflación anual se ubicará en torno al 30% (en un rango de entre el 25% y el 40%) y alertó que la falta de un estallido no garantiza una mejora en la calidad de vida. "No va a haber mejora del empleo, del salario real, del consumo ni de la inversión. ¿Por qué cambiarían las cosas si vamos a seguir haciendo más de lo mismo?", planteó.

Si bien respaldó el equilibrio fiscal al asegurar que "no hay que sacrificar el déficit cero", el exfuncionario cuestionó lo que definió como una mirada inflexible de la Casa Rosada. "Un dogmatismo económico y un fanatismo político terminan mal. Lo vimos cuarenta veces", sentenció.

También apuntó contra la estrategia financiera oficial al recordar que "el riesgo país estaba en 400 y se canchereó con que iba a bajar más, pero cerró en el diagnóstico y ahora va a 850". Para Lacunza, la sustentabilidad de un plan requiere resultados simultáneos en "góndola, caja y votos", y advirtió: "Si abandonás el empleo o el salario porque todo queda subordinado a la estabilidad, vas a perder la elección".

Elecciones 2027

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Lacunza ratificó su voluntad de competir por la Casa Rosada con la boleta del PRO y descartó de plano una confluencia con el oficialismo. "Creo que un acuerdo no sería favorable ni para el PRO —que es secundario—, pero tampoco para el país. Si el PRO se une a Milei, el PRO desaparece", sentenció. En ese sentido, propuso construir una alternativa republicana que tome distancia tanto del pasado como del actual oficialismo: "No es ni la inflación del kirchnerismo ni el empleo precario del mileísmo. Tenemos que poder construir otra cosa".

Finalmente, el economista recordó su desembarco en el Ministerio de Hacienda tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO de agosto de 2019, etapa en la que se definió como un "emergentólogo" que asumió "con el paciente en terapia intensiva" con la única prioridad de evitar una hiperinflación, una megadevaluación o una entrega anticipada del poder.