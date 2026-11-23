La senadora nacional de La Libertad Avanza por Neuquén Nadia Márquez,con llegada a Karina Milei, admitió que le gustaría acompañar al presidente Javier Milei como candidata a vice en 2027, aunque aclaró que la decisión sobre la fórmula presidencial estará en manos del mandatario. “¿Quién le puede decir que no? Creo que sería, en términos personales, una ingenua decir ‘no, no me gustaría’. Por supuesto que me gustaría”, afirmó sin ponerse colorada la legisladora de 46 años. Márquez se recibió de abogada y llegó a la política nacional como diputada en 2023. Y desde el 2025 es senadora. Pero además es pastora de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, fundada por su padre, el pastor Hugo Márquez.

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