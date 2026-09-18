La pelea del PJ en La Matanza con un cura y una libertaria en el medio

En La Matanza, el estratégico y más populoso municipio de la Provincia, también se libra la disputa entre Axel Kicillof y el kirchnerismo. Amplificada, por el peso específico de sus principales protagonistas y porque las diferencias políticas en el orden local vienen de larga data.

De un lado aparecen el intendente Fernando Espinoza y su sociedad política con la vicegobernadora Verónica Magario. Ambos funcionan como un eslabón central en el esquema del Movimiento Derecho al Futuro. Del otro, está el kirchnerismo. El diputado provincial camporista Facundo Tignanelli es su expresión más fuerte, aunque en los últimos tiempos también cobró relevancia la figura del padre Tano, el cura villero que trabaja en los barrios más postergados del distrito.

Alrededor de la figura del sacerdote, cuyo nombre es Nicolás Angelotti, se tejen diversas especulaciones. La de mayor impacto es que se lo estaría tentando con ser candidato a intendente para enfrentar al esquema político de Espinoza-Magario. Un dato al pasar: la ex presidenta Cristina Kirchner visitó su parroquia allá por 2024.

En las últimas horas la disputa entre el kicillofismo y La Cámpora volvió a escena en La Matanza. El nuevo capítulo de la pelea esta vez arrancó a partir de un posteo de una diputada provincial libertaria, que se hizo eco de una serie de publicaciones en las redes sociales críticas contra el padre Tano.

La verborrágica Florencia Arietto (que no oculta sus deseos de ser candidata en el distrito), salió con los tapones de punta contra el sacerdote. “El Poder Judicial lo protege al Tano porque es el candidato del kirchnerismo para condicionar a Espinoza, mientras tanto la gente de Ciudad Evita aterrorizada. Si el año que viene nos permiten gobernar, purga y apoyo total a la policía”, le contestó Arietto a un usuario de X.

La cosa no quedó ahí, porque el que recogió el guante fue Tignanelli, lugarteniente de Máximo Kirchner. En un explosivo posteo, pareció sugerir que las críticas de Arietto al cura estarían asociadas a un supuesto acuerdo con Espinoza.

“Ya ni disimulas quien te paga. Se ve que pasaste por caja el martes y te dieron instrucciones. Resulta que según tu perspectiva el problema de La Matanza es el padre Tano. Representas a un modelo que empobrece todos los días al pueblo argentino y le tirás siempre a los que pelean contra ese modelo. Quédate tranquila que en 2027 se termina tu gobierno y también el que te financia”, disparó Tignanelli.

La pelea en el peronismo, con algunos invitados en el medio, sigue a todo vapor.