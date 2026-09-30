La Plata distinguió al director de la RAE

El intendente, Julio Alak, encabezó este martes en el Salón Dorado del Palacio Municipal el acto de distinción como Visitante Ilustre y Huésped de Honor al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado. Además, la Municipalidad formalizó su adhesión a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

La ceremonia contó con la destacada participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, y el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Oteriño. La misma se desarrolló en el marco de la visita de Muñoz Machado a la ciudad con motivo de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

En esta oportunidad, se llevó a cabo la entrega de la distinción de Visitante Ilustre y Huésped de Honor a Santiago Muñoz Machado, como también la Llave de la Ciudad. Los decretos fueron otorgados por el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante.

Cabe destacar que este homenaje destaca la figura de Muñoz Machado como trigésimo primer Director de la Real Academia Española (RAE), Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y su distinguida trayectoria como jurista, catedrático, y escritor galardonado con, entre otros, el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Nacional de Historia en España.

Como parte de la agenda institucional, La Plata será sede de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, organizada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Real Academia Española y prevista para el jueves 1 y el viernes 2 de octubre.

En ese contexto, la Municipalidad de La Plata firmó su adhesión a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, sumándose a la iniciativa destinada a promover una comunicación clara y accesible. Del mismo modo, se formalizó la declaración del encuentro de interés municipal, cultural, educativo y social.

“La lengua es una obra horizontal, viva y cotidiana y es la construcción plural que da sustancia a los hechos y vigor a los derechos. El derecho a comprender es parte inseparable del derecho a la justicia”, dijo Alak al otorgar la distinción. Y añadió sobre el motivo de la Convención: “Cuando la justicia se expresa en un lenguaje claro, comprensible por todos, todas, responde a su verdadera esencia. Sin esa accesibilidad no hay verdadero Estado de derecho”.

Muñoz Machado completó: “Esta de La Plata será una convención histórica. Hemos dado un paso importante, creemos que el lenguaje claro es una obligación constitucional de los poderes publicos y un derecho para los ciudadanos”.

A su turno, el presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, definió: “Las decisiones judiciales deben ser comprendidas por la persona a la que van dirigidas. Lenguaje claro significa decisiones jurisdiccionales en un lenguaje accesible y comprensible”.