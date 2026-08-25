Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Transporte público

La Plata | El Ejecutivo explicó en el Concejo por qué se requiere reiniciar la licitación de los micros

En una reunión de comisión, funcionarios dieron los argumentos para volver a comenzar el proceso. Cambios en el esquema de subsidios e incentivos a energías renovables, entre los motivos

Por Laura Romoli

El Concejo Deliberante local evalúa por estas horas el reinicio del proceso de licitación del sistema de micros de La Plata. Luego de una reunión con funcionarios del Ejecutivo que se desarrolló en la comisión de Transporte público, ahora los ediles de los distintos bloques analizan la posición del cuerpo para volver a llamar a las empresas a concurso.

El secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Jurado, asistió en persona al cónclave, donde expuso a los concejales los principales argumentos que motivaron la recomendación. Los más importantes: el cambio en el esquema de financiación del servicio, luego de que en abril el gobierno nacional limitara los subsidios al sector; y la creación de incentivos fiscales a las empresas que usen unidades que funcionen con energías renovables, conocido en junio pasado.

Ambas medidas, ajenas a la administración municipal, modificaron drásticamente el escenario del transporte público en la Ciudad, justo cuando la licitación a la que se había llamado en noviembre, estaba a punto de adjudicarse por los próximos 10 años.

El evento y sus consecuencias directas para el funcionamiento de una nueva concesión motivó a que desde el Ejecutivo se advirtiera recomendar dar marcha atrás con el proceso y elaborar un nuevo pliego, que deberá volver a tratarse en el deliberativo platense.

Según pudo saber EL DIA, ediles del oficialismo y la oposición integrantes de la comisión que preside la libertaria Florencia Barcia, escucharon el cuadro de situación brindado por Jurado y ahora analizaban las posiciones a tomar.

La explicación del funcionario acompaña la respuesta a un requerimiento de esa comisión en la que, entre diferentes cuestiones vinculadas al Transporte público, consultaba al Ejecutivo si tenía previsto “volver a licitar el servicio”. La respuesta es que sí. Y apunta, especialmente, a “motivos de interés público”.

En diálogo con EL DIA, el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, explicó que si bien su bloque aún no ha cerrado una posición, considera que, frente a los cambios mencionados “corresponde confeccionar un nuevo pliego”, aunque “esta opinión no implica acompañar un nuevo expediente si éste no contempla la apertura a la participación de nuevas empresas”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?