La Plata | El Ejecutivo explicó en el Concejo por qué se requiere reiniciar la licitación de los micros

El Concejo Deliberante local evalúa por estas horas el reinicio del proceso de licitación del sistema de micros de La Plata. Luego de una reunión con funcionarios del Ejecutivo que se desarrolló en la comisión de Transporte público, ahora los ediles de los distintos bloques analizan la posición del cuerpo para volver a llamar a las empresas a concurso.

El secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Jurado, asistió en persona al cónclave, donde expuso a los concejales los principales argumentos que motivaron la recomendación. Los más importantes: el cambio en el esquema de financiación del servicio, luego de que en abril el gobierno nacional limitara los subsidios al sector; y la creación de incentivos fiscales a las empresas que usen unidades que funcionen con energías renovables, conocido en junio pasado.

Ambas medidas, ajenas a la administración municipal, modificaron drásticamente el escenario del transporte público en la Ciudad, justo cuando la licitación a la que se había llamado en noviembre, estaba a punto de adjudicarse por los próximos 10 años.

El evento y sus consecuencias directas para el funcionamiento de una nueva concesión motivó a que desde el Ejecutivo se advirtiera recomendar dar marcha atrás con el proceso y elaborar un nuevo pliego, que deberá volver a tratarse en el deliberativo platense.

Según pudo saber EL DIA, ediles del oficialismo y la oposición integrantes de la comisión que preside la libertaria Florencia Barcia, escucharon el cuadro de situación brindado por Jurado y ahora analizaban las posiciones a tomar.

La explicación del funcionario acompaña la respuesta a un requerimiento de esa comisión en la que, entre diferentes cuestiones vinculadas al Transporte público, consultaba al Ejecutivo si tenía previsto “volver a licitar el servicio”. La respuesta es que sí. Y apunta, especialmente, a “motivos de interés público”.

En diálogo con EL DIA, el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, explicó que si bien su bloque aún no ha cerrado una posición, considera que, frente a los cambios mencionados “corresponde confeccionar un nuevo pliego”, aunque “esta opinión no implica acompañar un nuevo expediente si éste no contempla la apertura a la participación de nuevas empresas”.