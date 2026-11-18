Con las exposiciones del secretario de Hacienda, Sebastián Genatti, y el titular de la Agencia Platense de Recaudación (APR), Pablo Fontdevila, el Concejo Deliberante de La Plata comenzó a debatir el Presupuesto Municipal 2027, que prevé gastos por casi $580 mil millones. Ante los ocho miembros de la Comisión de Hacienda, los funcionarios se centraron en explicar la distribución de las partidas previstas para el próximo ejercicio anual: casi la mitad de ellas, como informó EL DIA, se destinarán a obras y servicios. Tras el encuentro de este miércoles, el oficialismo confía en poder avanzar con el dictamen el martes próximo y, cumplido ese paso, tratarlo en el recinto en las primeras semanas de diciembre.

Al presentar el proyecto girado por intendente Julio Alak al Concejo, el secretario de Hacienda precisó que “el presupuesto total de gastos asciende a 578.738 millones de pesos” para luego enumerar que “los servicios no personales representan el 45,4% del total, el personal el 24%, y los bienes de uso, que reflejan la inversión en obra y equipamiento, el 18,2%, con 105.056 millones”.

En otro orden, destacó que “los servicios de la deuda bajan de 29.803 millones en el presupuesto 2026 a 19.364 millones en 2027, pasando del 6,4% al 3,3% del gasto total. Es decir que el Municipio tiene un nivel de endeudamiento bajo y decreciente, lo que libera recursos para servicios e inversión y nos da margen de maniobra frente a la incertidumbre”.

Al respecto, Genatti subrayó que “las inversiones urbanas concentran el 61,5% del gasto: 355.884 millones de pesos” y que, dentro de ellas, “la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos dispone de 273.440 millones, un 38% más que en 2026 y el 77% de esta finalidad. Ahí están la obra pública, el mantenimiento urbano, la higiene, el alumbrado, la red vial”.

En materia de Seguridad, detalló que los fondos afectados para el área se prevén en 28.408 millones. “Esto tiene una lectura que va más allá de lo municipal. En un contexto en que la inversión pública nacional en el territorio se redujo de manera significativa, el Municipio sostiene y amplía la inversión urbana con recursos propios. Esa inversión no solo mejora la calidad de vida: también sostiene empleo y actividad local en un momento en que la industria y la construcción privada lo necesitan”, remarcó el funcionario municipal que definió a este presupuesto como “prudente” porque “proyecta recursos constantes en términos reales y no se apoya en supuestos optimistas de crecimiento, en un contexto de actividad en baja, empleo registrado en caída y salarios que pierden contra los precios. Si la economía crece más de lo que espera el mercado, habrá margen para ampliar; si no, el Municipio está preparado”.

Por otro lado, Genetti advirtió que la Provincia y los municipios “enfrentan una situación fiscal particularmente exigente. La coparticipación real cayó alrededor de un 12% entre 2022 y 2026, se redujeron las transferencias no automáticas y la inversión nacional en el territorio, y la estructura de distribución sigue siendo desfavorable para la provincia que más población concentra y más produce”.

Frente a este escenario, aclaró, “La Plata responde con gestión: mejoró su coeficiente de distribución, recuperó autonomía hasta el 56% de recursos propios, aumentó su recaudación propia por encima de la inflación sin aumentar la presión sobre el vecino, redujo el peso de la deuda y de la administración, y orienta más del 80% de su gasto a inversión urbana y social, con un nivel de inversión que supera al de cualquier provincia que haya presentado su presupuesto”.

Para el secretario de Hacienda municipal, cuidar las cuentas municipales “es la condición para seguir garantizando los servicios que los platenses necesitan” y citó palabras del Papa León XIV en su paso por la Argentina al decir que “la economía debe estar al servicio de la persona, y que no alcanza con medir cuánto crece, sino que también importa cómo crece, dónde crece y quiénes participan de sus beneficios” y que fue sobre la base de ese criterio que se armó el presupuesto que ayer entró en debate.

Suba de tasas y cruces

Por otro lado el titular de la APR, abordó las modificaciones previstas para las ordenanzas Fiscal e Impositiva que prevé actualizaciones en tributos como la tasa de SUM (30%) y seguridad e higiene (31,5%), entre otras. Al respecto, el funcionario habló de criterios de progresividad y equidad fiscal implementados para proteger a los sectores productivos y comerciales.

Por su parte, desde la oposición apuntaron a la falta de obras y al mantenimiento general de la Ciudad, a la par que cuestionaron como “excesivo” la suba de tasas frente a una inflación que, aseguran, tenderá a la baja. Por eso, desde La Libertad Avanza y el PRO ya anticiparon su rechazo a la iniciativa que el martes que viene volverá a tratarse en la comisión de Hacienda, donde Fuerza Patria tiene mayoría. No obstante, en el oficialismo bregan por el acuerdo: “Aunque tenemos lo votos para despachar, vamos a intentar que la oposición nos acompañe”, dijo una fuente peronista.