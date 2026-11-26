El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró este miércoles la nueva sede central de Turismo, ubicada en el edificio patrimonial de 13 y 50. Allí funcionarán las oficinas administrativas del área y un Centro de Informes Turísticos destinado a vecinos y visitantes.

Durante la presentación, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa, y el presidente del Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR), Gustavo Princi.

El nuevo espacio brindará información y asesoramiento sobre los principales atractivos de la capital bonaerense, sus circuitos y las distintas propuestas para quienes visiten la ciudad.

Tras el tradicional corte de cinta y la bendición de las instalaciones, las autoridades recorrieron las dependencias junto a trabajadores del organismo y presentaron los lineamientos de esta nueva etapa del EMATUR.

Además, está prevista la incorporación de un showroom para comercializar productos y merchandising oficial de La Plata, que funcionará como un espacio para que vecinos y turistas puedan llevarse recuerdos de la ciudad.

Durante el acto, Alak destacó las tareas de recuperación y puesta en valor de espacios públicos y patrimoniales, y señaló la importancia de fortalecer la planificación, la promoción y la infraestructura turística.