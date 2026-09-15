Ante la llegada de El Niño, La Plata ya tiene en funciones la Unidad de Gestión del Riesgo

"Hoy vamos a poner en funciones la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo", sostuvo este mediodía el intendente de La Plata Julio Alak en el Salón Dorado de la Municipalidad, donde encabezó el lanzamiento de la subsecretaría especial que busca poner la atención en la prevención y organización de las situaciones en contextos de desastres y amenazas a la comunidad, frente a la llegada del fenómeno de El Niño, que promete pisar con fuerza este año.

"La Ciudad se estuvo preparando este tiempo con el plan de ordenamiento territorial", dijo el intendente platense. Según informó el propio Alak, el área estará dirigida por el concejal Sergio Resa, autor del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), el hasta ahora subsecretario de Control Urbano, Guillermo De Souza, y el especialista en Emergencias Fernando Carlos.

Tal como informó ayer EL DIA en exclusivo, el proyecto que impulsa el jefe comunal contempla una amplia gama de situaciones de emergencia e identifica 24 amenazas y vulnerabilidades a las que, entiende, la Ciudad debe estar prevenida. Entre ellas, figuran las tormentas severas, actividad eléctrica atmosférica, tornados, inundaciones, granizo, olas de calor y frío y caída de nieve. Pero también prevé fenómenos como epidemias, plagas, incendios, incidentes en transportes, concentraciones humanas, fugas de gas, explosiones, alteraciones del orden público, derrumbes de edificios, hundimientos, interrupción de servicios básicos, contaminación e intoxicaciones, nubes tóxicas y carencia de productos esenciales.

El área dependerá de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios y quedará conformada por dos unidades integradas por especialistas en ingeniería hidráulica, ingeniería civil, meteorología y emergencias: la de Gestión del Riesgo y la de Operaciones en Emergencia.

La Unidad de Gestión del Riesgo tendrá rango de subsecretaría y estará a cargo del especialista en emergencias Fernando Carlos. Bajo su órbita funcionarán la Dirección General de Riesgo Hídrico, encabezada por el ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi, y la Dirección General de Meteorología y Alerta Temprana, a cargo del meteorólogo Mauricio Saldívar. De esta última dependerá, a su vez, la Dirección de Planificación, Coordinación y Protocolos, que estará encabezada por Leonardo Roldán.

Por otro lado, la Unidad de Operaciones en Emergencia estará a cargo de Guillermo De Souza y tendrá bajo su órbita la Dirección de Protección Civil.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

En la ciudad de La Plata se registran cerca de 24 amenazas, entre las que se encuentran las de tipo antropogénicas (aquellas generadas por la actividad humana) y las naturales, para lo cual se dispone del Sistema de Alerta Temprana.

Este sistema está compuesto por 21 sensores meteorológicos y 5 sensores hidrométricos, complementados por un equipo de meteorólogos abocado al desarrollo de pronósticos y al análisis hidráulico.

Asimismo, integra mapeos clave que permiten identificar y delimitar las zonas de peligrosidad en toda la ciudad, como el Plan de Reducción del Riesgo de Inundaciones elaborado por la UNLP y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

De esta manera, se pueden identificar los puntos de encuentro seguros de la comunidad, como delegaciones, centros de salud y clubes, además de los centros de evacuados en caso de que se requiera.

LAS 24 AMENAZAS/VULNERABILIDADES

Entre las amenazas/vulnerabilidades se encuentran tormentas severas, actividad eléctrica atmosférica, ráfagas y/o tormenta de viento, tornados y/o trombas, inundaciones, granizo, olas de calor, olas de frío, precipitaciones de nieve, epidemias, plagas, incendios urbanos/rurales/industriales/CILP, incidentes en el transporte automotor/ferrocarril, incidentes en concentraciones humanas, incidentes en el transporte de mercancías peligrosas, fugas de gas, explosiones, alteración del orden público, derrumbes, hundimiento del suelo, interrupción de los servicios básicos, contaminación e intoxicaciones, nube tóxica y carencia de productos.

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