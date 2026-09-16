La pobreza habría vuelto a subir en la gestión Milei

La pobreza habría vuelto a subir en la Argentina. Según proyecciones privadas y estimaciones del Gobierno, el flagelo afectaría a otras 1,7 millones de personas que habrían quedado bajo esa condición en los primeros seis meses del año.

Se trataría del primer traspié para la administración Milei, luego de tres períodos de baja consecutivos. Si se toma el cálculo desde el momento en que arrancó la suba de la pobreza -últimos tres meses de 2026-, la cantidad de nuevos pobres llegaría a 2,9 millones y la cantidad de personas bajo la línea de pobreza acumularía ahora 15,1 millones.

Fuentes del Gobierno también proyectaron un alza en los primeros seis meses del año, ubicando la pobreza entre el 30% y 31%, lo que daría una suba de entre dos y tres puntos.

El dato oficial de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec se conocerá el 24 de septiembre, cuando se publicará la cantidad de pobres e indigentes del primer semestre de 2026. El primero y el segundo del año pasado dieron 31,6% y 28,2%, respectivamente.

Entre el primer trimestre de 2024 y el tercero de 2025 habrían salido de la pobreza unos 12,9 millones de personas. Aunque el presidente, Javier Milei, suele repetir que sacó a 14 millones de argentinos de la pobreza. Si se tiene en cuenta el final del gobierno de Alberto Fernández hasta la actualidad, la baja neta lograda llegaría a los 2,2 millones de personas.

Por su parte, la consultora ExQuanti calculó que mientras que en el último semestre de 2025 el total de pobres había llegado a 13,4 millones de personas, en el primer semestre de este año se incrementaron en 1,7 millones, lo que llevó la cifra a 15,1 millones de argentinos afectados por esa situación. El nivel es similar al momento más crítico de la gestión de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

El cambio de tendencia también fue confirmado por especialistas de la UCA, la Universidad Torcuato Di Tella y el Cedlas de la UNLP.