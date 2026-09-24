La pobreza llegó al 37,8% en el Gran La Plata y superó 5,5% el promedio nacional

El registro del Gran La Plata se ubicó por encima del promedio nacional durante el primer semestre de 2026. Mientras que la pobreza alcanzó al 37,8% de la población en La Plata, Berisso y Ensenada alcanza a 359 mil personas, a nivel nacional fue del 32,3%, una diferencia de 5,5 puntos porcentuales.

Una situación similar se observó con la indigencia: en el Gran La Plata llegó al 9,2%, frente al 7,5% registrado en el conjunto de los principales centros urbanos del país, es decir, 1,7 puntos porcentuales más.

En el Gran La Plata, el dato marca un fuerte incremento respecto del segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había alcanzado al 31,5% de los habitantes, unas 297.643 personas. De esta manera, en seis meses se sumaron alrededor de 61 mil personas al universo de población por debajo de la línea de pobreza.

La indigencia también mostró una suba, aunque más leve. Durante los primeros seis meses de 2026 alcanzó al 9,2% de la población del Gran La Plata, equivalente a unas 87 mil personas. En el segundo semestre del año pasado había sido del 9%, con 84.722 habitantes.

La evolución contrasta con la mejora registrada durante la segunda mitad de 2025. En el primer semestre de ese año, la pobreza había llegado al 35,2%, con 331.287 personas afectadas, mientras que la indigencia se ubicaba en el 8%, equivalente a 75.423 habitantes.

Así, el nuevo informe vuelve a ubicar al Gran La Plata entre los aglomerados donde una parte importante de la población enfrenta dificultades para cubrir el costo de la canasta básica. El indicador incluye a los habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada, de acuerdo con la medición del organismo nacional.