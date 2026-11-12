La prédica que dejó León XIV que interpela a todo el arco político

Finalmente se fue León XIV de la Argentina después de 70 horas frenéticas, un agenda admirable teniendo en cuenta que acaba de salir de una operación al menos delicada.

Deja una prédica, un mensaje, basado en la caridad cristina, el respeto a la diversidad y al que piensa diferente; en la necesidad de atención a los necesitados y a los discapacitados; en el valor del trabajo como dignificador del hombre; en la primacía de una economía humanitaria al servicio de la gente; la necesidad del cuidado del medio ambiente; el respeto a los pueblos originarios y muchísimas más consignas transmitidas a través de homilías y discursos.

Por supuesto que todo esto interpela al gobierno de Javier Milei, que en muchos ítems está en las antípodas del Pontífice. Pero también a la oposición, sumida en internas egoístas y “ombliguistas”. En especial la peronista.

¿Alguien recogerá el guante lanzado por Robert Prevost? ¿Lo harán los libertarios para plasmar finalmente el “volantazo” discusivo, gestual y conceptual que le piden al Presidente hasta sus propios aliados, con la elección del 2027 entre ceja y ceja?

¿Atinarán a hacerlo los justicialistas, enredados en la entelequia de que Cristina Kirchner, presa por corrupción con fondos públicos, sea candidata a presidente (algo que no pasará) en vez de dedicar esfuerzos en elaborar un mensaje, una propuesta, una idea alternativa a la lógica anarco-capitalista que gobierna la Argentina?

Cinco, seis, siete millones de personas movilizó León XIV. Todo espontáneamente. Con el combustible, claro, de las parroquias barriales y demás centros de fe católica. ¿Alguien le habla hoy a esa gente? No desde lo religioso sino desde lo humano, desde lo cotidiano. ¿Anida ahí, en esa necesidad popular de marchar y adherir a las palabras de concordia y de anti-polarización (situación esta última que impidió la visita del fallecido Francisco) una necesidad de representación que ningún actor local pareciera colmar en un 100 por ciento? Es probable.

Acaso la visita de Prevost haya dejado expuesto todo esto.

El Vaticano pareció sorprendido por el volumen de la movilización, absolutamente transversal. Sin distinción de clases sociales, ni edades, ni ideologías políticas. Tal vez el propio Gobierno esperaba algo menos contundente. Por tres días la Rosada cedió protagonismo y digirió calladita todas la líneas discusivas del Pontífice, que chocan con el credo libertario. Pero no por ser “anti Milei” sino porque eso dice el Papa, fiel divulgador de las ideas sobre justicia social de León XIII, en todo el mundo, con más o menor foco en situaciones locales.

Deben haber tenido que sedar al Presidente en estos días, siempre propenso al desborde cuando alguien dice algo que no le gusta. Y la oposición, bueno, qué va a hacer, qué podría decir, si es responsable de gran parte de la historia de miseria y destrucción social que nos ha llevado a donde estamos.

Desde hoy, la política vernácula volverá a su agenda habitual. O bien para continuarla como si nada hubiera pasado en este puñado de jornadas inusuales (Milei contra Bullrich; Axel contra Cristina; Bullrich contra Toto Caputo; Santiago contra Karina; gobernadores contra la Nación y así indefinidamente) o para re-ordenarla, re-definirla. Se sabrá, pues, si alguien escuchó realmente lo que dijo el Papa.