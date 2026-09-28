El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la producción de petróleo de la Argentina alcanzará por primera vez en la historia el millón de barriles diarios, en un escenario de fuerte expansión de Vaca Muerta y crecimiento de las exportaciones energéticas.

La definición fue realizada durante una entrevista en LN+, donde Marín también defendió el desarrollo de Vaca Muerta y cuestionó las declaraciones del exministro Alfonso Prat-Gay, quien había planteado que la formación neuquina no estaba generando un impacto suficiente en la economía de la provincia.

“Prat-Gay se equivocó”, sostuvo Marín, y señaló como ejemplo el crecimiento de la actividad en Añelo, uno de los principales centros urbanos vinculados con Vaca Muerta. Según explicó, YPF pasó de contar con 12 equipos de perforación en diciembre del año pasado y prevé llegar a 21 en febrero.

En ese contexto, el titular de la petrolera afirmó: “La producción de petróleo va a llegar a un millón de barriles por primera vez en la historia”. También anticipó un incremento de las exportaciones argentinas y destacó el crecimiento que viene registrando la actividad no convencional.

El dato adquiere relevancia porque la producción nacional ya se encuentra cerca de ese umbral. En junio de 2026, la Argentina produjo alrededor de 914.900 barriles de petróleo por día, de acuerdo con datos citados por informes sectoriales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina alcanzó los 715.105 barriles diarios.

El principal motor de esa expansión es Vaca Muerta. El desarrollo del shale oil permitió que el petróleo no convencional represente una proporción cada vez mayor de la producción argentina, mientras las nuevas obras de infraestructura buscan ampliar la capacidad para transportar el crudo hacia los mercados internacionales.

En ese sentido, uno de los proyectos centrales es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), infraestructura destinada a ampliar la evacuación de petróleo desde la Cuenca Neuquina hacia la costa de Río Negro. YPF había señalado que el proyecto permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de transporte y exportación de crudo.

Marín también planteó que el crecimiento de la producción estará acompañado por una expansión de las exportaciones. En declaraciones realizadas meses atrás, había proyectado que la Argentina podría alcanzar una capacidad de exportación de un millón de barriles diarios en los próximos años, mientras estimó que la producción total podría llegar a 1,5 millones de barriles por día.

El CEO de YPF vinculó además el crecimiento de la compañía con el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, el régimen de incentivos a las grandes inversiones y la expansión del negocio de gas natural licuado. Según sostuvo, la petrolera busca multiplicar su escala durante los próximos años y convertir al sector energético en uno de los principales motores de generación de divisas.