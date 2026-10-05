La Provincia advirtió recortes salariales a docentes tras los paros de los gremios opositores

En medio de un escenario de creciente conflictividad en el ámbito educativo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sentó su postura respecto a las recientes medidas de fuerza llevadas a cabo por el sector docente. El Ejecutivo bonaerense trazó una clara línea divisoria entre los paros convocados por los sindicatos mayoritarios frente a hechos de violencia y las huelgas impulsadas por sectores disidentes, advirtiendo que estos últimos podrían sufrir recortes en sus haberes.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue el encargado de explicar la postura oficial. “Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde”, argumentó el funcionario.

Este segundo grupo señalado por el ministro engloba a facciones como Suteba Multicolor —un sector opositor a la conducción provincial del gremio— y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, Bianco confirmó que la administración de Axel Kicillof contempla la posibilidad de aplicar descuentos salariales a quienes adhieran a estas convocatorias no oficiales: “Es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”.

Las declaraciones del Ejecutivo provincial se enmarcan en una semana de alta tensión en las aulas. El último jueves, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por FEB, Suteba, Udocba y Amet— llevó adelante un paro general de 24 horas en repudio a las reiteradas situaciones de violencia y agresiones que vienen sufriendo los maestros dentro de los establecimientos educativos.

Críticas a la gestión de Javier Milei

Al abordar los motivos de fondo que desencadenaron la medida de fuerza del FUDB, Bianco detalló que mantuvo conversaciones con los dirigentes gremiales, quienes le reportaron entre cuatro y cinco situaciones puntuales de violencia ocurridas durante la última semana en las escuelas de la Provincia.

Lejos de aislar el conflicto al ámbito escolar, el ministro enmarcó estos episodios en un escenario de tensión social más amplio y apuntó directamente contra la administración nacional. “Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, sostuvo el funcionario bonaerense.

En esa línea, responsabilizó a la gestión libertaria por el deterioro del clima social, afirmando que la situación actual es una consecuencia directa del "modelo" político y económico encabezado por el Presidente. “Es un clima de violencia, de insatisfacción. Y tiene que ver con el modelo de Milei. Hasta 2023 no teníamos estos números de violencia generalizada. Estamos viviendo una complejidad muy grande", señaló.

Por último, Bianco cuestionó la retórica adoptada por el jefe de Estado nacional frente a la conflictividad: "El que tiene que traer paz es el Presidente, y es el que dice barbaridades de periodistas, estudiantes. Se la pasa insultando”.