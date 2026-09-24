La Provincia ajustó 30% la obra pública y un 2,3% los giros a municipios

La administración de Axel Kicillof publicó la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026. Y de acuerdo a un informe, la inversión en obras públicas cayó un 30,8% en términos reales en comparación con el mismo período de 2025.

Claro que no fue el único renglón por donde el gobierno provincial pasó el lápiz rojo en medio de la crítica situación financiera bonaerense por el recorte nacional que se conjuga con la histórica discriminación que sufre la Provincia por el reparto de recursos coparticipables. El achique también afectó a los municipios ya que las transferencias sufrieron una contracción del 2,3 por ciento.

Estas conclusiones forman parte del trabajo elaborado por el equipo del ex senado y actual director del Bapro, Marcelo Daletto, en el que destaca otras cuestiones clave. Por caso, que el recorte también pasó por la masa salarial que cayó un 0,8 por ciento en relación al primer semestre del año pasado.

El relevamiento, titulado “¿Cómo gasta Kicillof?”, analiza la ejecución presupuestaria de la Provincia a partir de datos del Ministerio de Economía bonaerense y expone un escenario de contracción del gasto, con la inversión pública como una de las partidas más afectadas.

“La inversión pública fue la principal variable de ajuste. El gasto de capital fue apenas el 4,5% del gasto total, contra el 6,3% del primer semestre de 2025”, señala el informe.

También habla de un “ajuste generalizado del gasto público en términos reales” y marca que salarios cayeron un 0,8 por ciento, jubilaciones un 0,3 por ciento y los giros a municipios, como se dijo, un 2,3 por ciento.

Respecto de la inversión en obras públicas, se señala que entre enero y junio el gobierno provincial destinó $971.008 millones a gastos de capital, frente a los $1,056 billones registrados durante el primer semestre de 2025. La diferencia representa una reducción nominal de $85.027 millones, que se amplía al considerar el efecto de la inflación.

El informe advierte sobre la pérdida de participación de la inversión pública dentro del presupuesto provincial. Mientras que en el primer semestre de 2025 los gastos de capital representaban el 6,3% del gasto total, en 2026 esa proporción descendió al 4,5%. Así, la obra pública aparece como la principal variable de ajuste de la Provincia.

De acuerdo con el informe de Daletto, durante los primeros seis meses del año la Provincia contó con recursos por $20,74 billones y registró gastos por $21,62 billones.

La diferencia arrojó un déficit financiero de $876.057 millones, equivalente al 4,2% de los ingresos totales del período.

El informe señala además que a contramano del ajuste, el pago de intereses de la deuda se disparó un 19,8% real.

“El Ejecutivo sorprendió al cumplir en tiempo y forma con la ley de Responsabilidad Fiscal al publicar la ejecución presupuestaria antes de cumplirse los tres meses de rezago previstos por ley (vencía el 30/9). Imaginamos que este apuro buscó acreditar la transparencia requerida por Nación para habilitar una nueva autorización de endeudamiento”, se especula en el documento.

CAIDA DE INGRESOS

El documento de cuenta de la caída en los ingresos del 1,4 por ciento. “En la primera mitad de 2026 los recursos totales sumaron $20,74 billones, retrocediendo en términos reales respecto al primer semestre de 2025”, señala.

También se verificó una caída del total de las transferencias nacionales del 4,2 por ciento. Los recursos de origen nacional acumularon $8,6 billones a junio del 2026 (41,5% del total de ingresos), evolucionando por debajo del nivel de precios.