Desde octubre, dos nuevos peajes en la Ruta 6: dónde estarán y cuánto habrá que pagar

La Autovía Provincial 6 “Antonio Cafiero” comenzará a tener peajes desde mañana, jueves 1° de octubre, con un nuevo sistema de cobro electrónico sin cabinas ni barreras. AUBASA confirmó que la modalidad Free Flow estará operativa inicialmente en dos estaciones, ubicadas en San Vicente y General Las Heras.

La medida alcanza al corredor vial que conecta La Plata con Zárate, actualmente administrado por la empresa estatal bonaerense. Hasta ahora, la Ruta 6 no contaba con estaciones de peaje.

Cómo funcionará el nuevo peaje de la Ruta 6

El sistema será de tipo Free Flow multicarril, por lo que los vehículos no tendrán que detenerse para pagar.

Los pórticos tecnológicos identificarán automáticamente la patente, el dispositivo TelePASE y la categoría correspondiente de cada vehículo. De esta manera, el cobro se realizará de manera electrónica mientras el tránsito continúa su marcha.

AUBASA recomendó a los usuarios que circulen por la Ruta 6 tener TelePASE activo y correctamente asociado a la patente del vehículo antes de utilizar la autovía.

Dónde estarán los peajes

Las dos estaciones que comenzarán a funcionar desde mañana estarán ubicadas en:

San Vicente

General Las Heras

La documentación de la concesión contempla además una estación en Los Cardales, pero AUBASA informó oficialmente que el esquema que comienza el 1° de octubre contempla por ahora las dos estaciones de San Vicente y Las Heras.

Cuánto habrá que pagar

El cuadro tarifario aprobado por la Provincia establece diferentes valores según la estación, el horario y la categoría del vehículo.

Para los vecinos de San Vicente y Las Heras que acrediten domicilio, se mantiene la bonificación del 30% prevista en el esquema tarifario.

En el caso de los vehículos de categoría 1, los valores bonificados informados originalmente son de $1.608,81 en hora pico y $1.287,05 fuera de ese horario para las estaciones de San Vicente y Las Heras.

El cuadro tarifario se actualizará posteriormente de acuerdo con el mecanismo establecido por la Provincia.

Un peaje que estaba previsto desde 2016

El cobro en la Ruta 6 no es una medida nueva. La concesión de la autovía contemplaba desde 2016 la posibilidad de instalar estaciones de peaje, aunque el esquema tarifario nunca llegó a implementarse.

El proyecto había generado además una disputa judicial cuando durante la gestión de María Eugenia Vidal se intentó avanzar con el cobro. Una medida judicial frenó aquella implementación en 2016 y desde entonces no se había concretado.

La Provincia argumentó que la actualización tarifaria busca permitir el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con la operación, conservación y mantenimiento de la autovía, además de sostener los servicios de asistencia y seguridad vial.

Ahora, una década después de aquella primera tentativa, el sistema comenzará a operar con una modalidad diferente: sin barreras y con identificación automática de los vehículos. AUBASA confirmó que el nuevo esquema entra en vigencia este jueves 1° de octubre.