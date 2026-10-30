La Provincia busca apurar la ley para regular las aplicaciones de delivery

El Gobierno bonaerense busca acelerar el tratamiento legislativo del proyecto de ley que apunta a regular el trabajo mediante plataformas digitales. La iniciativa, impulsada por la administración de Axel Kicillof, fue analizada en comisión en el Senado, donde participaron representantes sindicales, trabajadores de aplicaciones y legisladores.

Tras el encuentro, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, María Rosa Martínez, manifestó la intención de continuar trabajando sobre la propuesta para avanzar con su tratamiento en una próxima reunión a la brevedad. Si bien los tiempos son complejos porque ya se entra en la recta final legislativa, es todo un desafío para el Gobierno poder aprobarlo este año.

Es que el texto oficial ingresó junto con otras dos iniciativas sanitarias impulsadas por el Ejecutivo provincial: la creación de un Centro de Industria Farmacéutica y la puesta en marcha del Sistema Integrado de Salud. Fue parte de un paquete de leyes que había prometido Kicillof ante la Asamblea Legislativa, pero principalmente las tensiones políticas de la interna peronista demoraron su debate.

En representación del Ministerio de Trabajo participaron la asesora Lilia Alonso, quien expuso los fundamentos y alcances del proyecto, y Cecilia Cecchini, jefa de Gabinete de la cartera laboral. Mientras que el secretario general de la Asociación Sindical Motociclistas Mensajeros y Servicios, Marcelo Parientes, destacó que la iniciativa es un “enorme paso adelante” y celebró que la Legislatura tenga este debate.

Qué dice el proyecto para regular las apps de delivery

El proyecto contempla la creación de un registro provincial de trabajadores y empresas, seguros obligatorios contra accidentes, paradores para el descanso y la higiene, y una aplicación móvil con herramientas de seguridad y acceso a servicios. El objetivo es establecer un marco de protección para quienes realizan tareas de reparto, traslado y entrega de bienes mediante plataformas digitales.

Con respecto al Registro de Trabajo mediante Plataformas Digitales, las empresas deberán inscribirse y brindar información sobre la cantidad de personas que trabajan a través de sus aplicaciones, las condiciones de contratación, la situación contractual, las horas trabajadas, los ingresos promedio y los intermediarios que participan de la actividad.

El proyecto también establece la contratación obligatoria, a cargo de las empresas, de seguros de accidentes personales. La cobertura deberá contemplar muerte accidental, invalidez total o parcial permanente y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. La protección alcanzará el período comprendido entre la conexión y desconexión de la aplicación, además de determinados trayectos vinculados con la prestación del servicio.

Otro de los ejes es la creación de paradores destinados al descanso, la higiene y la seguridad de los trabajadores. Esos espacios deberán contar con acceso a sanitarios y agua potable, lugares para descansar y alimentarse, resguardo de pertenencias y estacionamiento para los vehículos utilizados en las tareas. La propuesta contempla la articulación con los municipios y las empresas para su instalación.

Además, se prevé el desarrollo de una aplicación móvil para facilitar el acceso a servicios, información y herramientas vinculadas con la actividad, incluidos mecanismos de emergencia y avisos rápidos de seguridad, orientación para realizar trámites y propuestas de capacitación.