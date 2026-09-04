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La Provincia crea ocho consultorios CERCA para pacientes con enfermedad renal

Los nuevos espacios funcionarán en hospitales bonaerenses y estarán integrados por equipos transdisciplinarios para mejorar el seguimiento de la enfermedad renal crónica avanzada

Por Redacción

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, firmó un convenio con CUCAIBA e INCUCAI para poner en funcionamiento ocho Consultorios de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (CERCA) en establecimientos de salud provinciales. La iniciativa busca mejorar el seguimiento de las personas que atraviesan esta enfermedad y favorecer una preparación adecuada para el ingreso a diálisis.

Los nuevos consultorios tendrán un abordaje integral y entre sus principales objetivos estarán mejorar el seguimiento de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, facilitar la preparación para el inicio de diálisis y promover el acceso oportuno a las distintas alternativas de tratamiento. Entre ellas se incluyen la diálisis peritoneal y el trasplante renal preventivo.

Cada CERCA contará con una coordinación, un espacio físico y equipamiento básico. Además, estará integrado como mínimo por profesionales de nefrología, enfermería, nutrición, psicología, trabajo social y personal administrativo.

Los equipos trabajarán de manera articulada con otros servicios hospitalarios, entre ellos cardiología, diabetes, cirugía y cuidados paliativos. También se vincularán con el primer nivel de atención, centros de diálisis, equipos de trasplante, laboratorios e INCUCAI.

La medida se implementa en el marco del Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) y da continuidad al convenio firmado en octubre de 2025 entre el Ministerio de Salud bonaerense y el INCUCAI, con participación del CUCAIBA.

En este esquema, CUCAIBA tendrá a su cargo el acompañamiento de la implementación, la selección de los establecimientos que participarán del programa y el monitoreo del Registro ERCA. A través de las actas que se suscribirán hoy, quedarán formalmente constituidos los CERCA en cada uno de los hospitales participantes.

Los ocho establecimientos que contarán con estos consultorios son el Hospital San Martín de La Plata, el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, el Hospital Eva Perón de San Martín, el Hospital Güemes de Haedo, el Hospital Paroissien de La Matanza, la UPA 17 de Quilmes, dependiente del Hospital Iriarte, el Hospital Piñeyro de Junín y el Hospital de Niños de San Justo.

La firma del convenio se realizó en el edificio del CUCAIBA, en Ensenada, y contó con la participación de la directora del INCUCAI, Gabriela Hidalgo; el coordinador del Programa ERCA, Guillermo Rosa Diez; el representante del Programa ERCA Nacional, Fernando Lombi; el presidente de CUCAIBA, Francisco Leone; y la directora del Programa Provincial de Salud Renal, Mabel Careaga.

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