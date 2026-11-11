La Provincia descontó a los docentes un día de paro y gremios exigen la devolución

Los docentes bonaerenses se encontraron con una sorpresa poco agradable en la última liquidación de los haberes de octubre que cobraron el día 6. Es que el gobierno de la Provincia dispuso descontar una de las jornadas de paro que los maestros realizaron el mes pasado.

La medida de fuerza no fue para reclamarle a la administración de Axel Kicillof, sino que se edificó a partir de la adhesión de los gremios docentes a la Marcha Federal Universitaria contra el gobierno nacional que se realizó el 15 de octubre.

La decisión oficial generó el malestar de los sindicatos que salieron a reclamar al gobierno provincial que restituya los descuentos. El que lideró el reclamo fue el Frente de Unidad Docente que integran Udocba, FEB, SUTEBA, AMET, que remitió una carta con el reclamo a las autoridades bonaerenses.

Los gremios dijeron que el paro es una de las herramientas centrales de la libertad sindical y advirtieron que la adopción unilateral de descuentos por parte del Gobierno provincial sobre los haberes de quienes ejercieron el derecho de huelga “resulta contraria al espíritu de diálogo” que debe imperar en las negociaciones paritarias.

En ese contexto, los sindicatos reclamaron la inmediata convocatoria a paritarias para avanzar con la devolución de los descuentos.