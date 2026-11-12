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La Provincia devolverá a los docentes el dinero descontado por el paro del 15 de octubre

Los descuentos habían sido aplicados en los salarios de octubre, que se cobraron el 6 de noviembre. Tras un reclamo del Frente de Unidad Docente Bonaerense, los gremios informaron que el reintegro comenzará este viernes.

Por Redacción

El Gobierno bonaerense devolverá a los docentes el dinero descontado por su adhesión al paro del pasado 15 de octubre. La restitución se concretará luego del reclamo presentado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que había cuestionado la decisión de aplicar una quita salarial por la jornada de protesta.

Los descuentos aparecieron en la última liquidación de haberes de octubre, que los maestros cobraron el 6 de noviembre. La medida de fuerza no había sido convocada contra la administración de Axel Kicillof, sino que respondió a la adhesión de los gremios docentes a la Marcha Federal Universitaria realizada ese día contra las políticas del Gobierno nacional.

La decisión provincial generó malestar entre las organizaciones sindicales, que reclamaron la restitución de los montos. El planteo fue encabezado por el FUDB, integrado por UDOCBA, FEB, SUTEBA y AMET, que remitió una carta a las autoridades bonaerenses.

En esa presentación, los gremios defendieron el derecho a huelga como una de las herramientas centrales de la libertad sindical y cuestionaron la aplicación unilateral de descuentos sobre los salarios de quienes participaron de la medida. Además, consideraron que esa decisión resultaba contraria al espíritu de diálogo que debe prevalecer en las negociaciones paritarias.

En ese contexto, también reclamaron la convocatoria a una nueva instancia de negociación salarial.

Finalmente, los sindicatos informaron que recibieron una respuesta favorable de la Provincia y que el reintegro de los importes descontados comenzará a partir de este viernes.

La aplicación de los descuentos había generado sorpresa dentro del ámbito sindical, en particular por la relación que mantienen buena parte de las organizaciones docentes con la administración provincial. La protesta del 15 de octubre, cabe recordar, había tenido como destinatario al Gobierno nacional y estaba vinculada con el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

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