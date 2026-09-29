La Provincia entregará viviendas en Melchor Romero para pacientes de salud mental

El Gobierno bonaerense oficializará el próximo 1 de octubre la entrega de treinta casas destinadas a la externación de personas con padecimientos de salud mental. Esta iniciativa se enmarca dentro de un complejo habitacional más amplio de 175 propiedades erigido en la localidad platense de Melchor Romero.

Para concretar este desarrollo en los terrenos adyacentes al Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn, la administración provincial destinó un total de 47.884 millones de pesos. La medida busca cumplir de forma efectiva con la Ley Nacional 26.657 y desterrar las lógicas asilares en el territorio.

Con el otorgamiento de estas unidades, el centro médico más antiguo y extenso de la provincia dejará atrás las internaciones crónicas, las cuales en algunos casos superaban las tres décadas de encierro. A partir de ahora, el establecimiento iniciará una transformación para funcionar como un hospital general dentro de la red sanitaria bonaerense.

Conservará la atención de cuadros agudos, pero eliminará definitivamente los pabellones de asilo. Desde el Ministerio de Salud provincial confirmaron que las políticas actuales ya lograron la externación del 70% de los pacientes crónicos en los cuatro neuropsiquiátricos del distrito.

Para atender las distintas capacidades y necesidades sociales de los futuros habitantes, los inmuebles se dividieron en dos esquemas operativos.

Allí habrá estructuras amplias con hasta diez habitaciones, pensadas para quienes requieren acompañamiento médico constante debido al deterioro clínico o a los efectos del aislamiento prolongado. El diseño incluye áreas específicas para que el personal sanitario resida en el lugar.

Además, habrá veinte propiedades de convivencia que funcionarán como hogares tradicionales para grupos de hasta cuatro personas con un mayor grado de autonomía. Recibirán visitas y un control diario por parte de especialistas.

El proceso de reinserción cuenta con el sostén de equipos interdisciplinarios conformados por psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales. A esto se suma el personal auxiliar de limpieza y mantenimiento edilicio.

Además, los beneficiarios perciben un subsidio del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para cubrir gastos diarios y alimentos, junto con una garantía gratuita otorgada por el Banco Provincia para facilitar el trámite de radicación.