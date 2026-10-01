“La Provincia está lejos del achique del Estado que hay que realizar”

El Municipio de Lincoln implementará un esquema segmentado para el pago de los salarios municipales correspondientes a septiembre, según anunció el intendente, Salvador Serenal, quien vinculó la medida con el impacto de la situación económica general sobre las cuentas del distrito.

Los empleados de planta cobrarán este miércoles 30 de septiembre el 100 por ciento de sus haberes, mientras que el saldo correspondiente a la Tarjeta Comprá Local será acreditado el 15 de octubre. En el caso de la planta política, el pago se realizará en dos partes: una este miércoles y la segunda el 15 de octubre.

A través de un comunicado dirigido a los vecinos, Serenal sostuvo que el país atraviesa “un momento muy difícil”, con una actividad económica estancada y una fuerte caída del consumo. En ese contexto, señaló que los trabajadores con ingresos fijos y los jubilados se encuentran entre los sectores más afectados.

“El Distrito de Lincoln no es ajeno a esa realidad: nuestros ingresos se resienten y esto se refleja en la situación financiera del municipio”, explicó el intendente, quien también afirmó que los salarios apenas alcanzan a compensar la inflación y sufren el impacto de la actualización de tarifas y los aumentos de precios.

Serenal indicó que la decisión fue adoptada con el objetivo de sostener las prestaciones consideradas prioritarias para la comunidad. Entre ellas mencionó la atención de la salud en el hospital, los centros barriales y las unidades sanitarias, además de los servicios públicos básicos, el mantenimiento de los caminos y las obras consideradas indispensables para el distrito.

Finalmente, el intendente agradeció a los trabajadores municipales por su compromiso y a los vecinos por su comprensión.

El senador bonaerense del PRO y actual intendente de Junín en uso de licencia, Pablo Petrecca, cuestionó ayer al gobierno de Axel Kicillof y planteó la necesidad de avanzar en una profunda reforma del Estado provincial, con mayor autonomía para los municipios y una reducción de la estructura burocrática.

Durante una visita al programa Despierten Bonaerenses, Petrecca sostuvo que la Provincia “está muy lejos aún de las reformas que tenemos que hacer” y apuntó contra el funcionamiento de la Legislatura y el tamaño de la administración bonaerense. “Está muy lejos del achicamiento del Estado que hay que realizar. Está muy lejos de desburocratizar y hacer un Estado mucho más moderno, mucho más accesible a la sociedad”, afirmó.

En esa línea, cuestionó el funcionamiento de la Legislatura, a la que definió como “parada” y atravesada por “disputas internas muy visibles”. También respaldó la iniciativa para establecer una sola Cámara legislativa. “Hay que achicar gastos, hay que achicar estructura”, sostuvo, y señaló que el problema abarca también a las estructuras de empleados y subsidios que se fueron acumulando con los años.

El dirigente del PRO extendió su crítica al funcionamiento general del Estado bonaerense. “Hoy tenemos un Estado provincial totalmente alejado de la gente”, afirmó, y enumeró que “no brinda seguridad, ni salud, ni educación”.

Según planteó, esa situación termina trasladando responsabilidades a los intendentes, que reciben de manera directa los reclamos de los vecinos. Frente a ese escenario, Petrecca reclamó fortalecer las autonomías municipales y modificar el esquema de distribución de recursos. “Como intendente, yo me hago cargo, pero también dame el recurso para poder dar una mejor respuesta a mi vecino”, sintetizó. Para el senador, la Provincia debería modificar su enfoque y dejar de intentar resolver todos los problemas desde La Plata. “Tenemos una provincia con 135 delegaciones y todas ellas tienen que ser las protagonistas”, dijo.

El senador confirmó su intención de participar de un proyecto para gobernar la Provincia. “Quiero ser parte de un equipo que la transforme”, afirmó. Sobre un eventual acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, planteó que ningún espacio puede transformar por sí solo la Provincia y llamó a construir un frente que reúna a quienes tengan posiciones similares. “Para ganar tenemos que estar todos juntos”, sostuvo, aunque remarcó la necesidad de preservar la identidad del PRO y poner en discusión “los mejores” equipos y dirigentes.