La Provincia habilitó a las cooperativas eléctricas a generar energía renovable para sus usuarios

El Gobierno bonaerense modificó el marco regulatorio eléctrico para permitir que las cooperativas y sociedades de economía mixta que tienen concesiones municipales puedan producir electricidad a partir de fuentes renovables y abastecer con ella a sus propios asociados y usuarios. La medida busca ampliar la participación de estas entidades en la transición energética y facilitar el desarrollo de proyectos de generación limpia en distintos puntos de la Provincia.

La reforma incorpora la figura del “autogenerador comunitario” a la Ley 11.769, que regula la actividad eléctrica bonaerense. De esta manera, las entidades podrán instalar centrales de generación renovable y destinar la energía producida, total o parcialmente, a cubrir la demanda dentro de sus respectivas áreas de concesión.

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es que dos o más cooperativas o concesionarios municipales podrán asociarse para desarrollar proyectos conjuntos. Esto permitirá compartir inversiones e infraestructura para avanzar en instalaciones de mayor escala, con el objetivo de abastecer a sus comunidades mediante fuentes de energía limpia.

La legislación también establece que la electricidad generada por estas entidades será considerada parte del servicio público de distribución y quedará alcanzada por las disposiciones del marco regulatorio provincial. En caso de que los proyectos busquen comercializar los excedentes de energía, las organizaciones deberán constituirse como sociedades anónimas, de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Otro de los puntos de la reforma es la ampliación de los beneficios previstos en la Ley 14.838, que promueve la generación de energía renovable en territorio bonaerense. A partir de los cambios, las cooperativas y sociedades de economía mixta que sean titulares de centrales destinadas a abastecer a sus asociados también podrán acceder a ese régimen de promoción.

Además, se prevé que el Poder Ejecutivo impulse, a través del Banco Provincia, líneas de crédito especiales con financiación a largo plazo y tasas de interés bajas. El objetivo será facilitar la compra de componentes y equipos de fabricación nacional necesarios para poner en marcha las centrales de generación renovable.

La medida se inscribe en una política de impulso a la transición energética y busca fortalecer el papel de las cooperativas eléctricas, que en numerosos municipios bonaerenses tienen a su cargo la prestación del servicio. Con este nuevo marco, podrán avanzar en proyectos propios de generación, reducir la dependencia de la energía adquirida en el mercado y sumar alternativas de abastecimiento para sus comunidades.

La modificación fue establecida mediante la Ley 15.665, que incorporó la figura del autogenerador comunitario al régimen eléctrico provincial. La iniciativa había sido aprobada por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y quedó vigente tras su publicación en el Boletín Oficial.