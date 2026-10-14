La Provincia lanzó el segundo plan de Salud Mental

El gobernador Axel Kicillof lanzó el 2° Plan Provincial de Salud Mental, que prevé la incorporación de nuevas estrategias para dar respuesta “al aumento de los padecimientos” y las “desigualdades”. Desde el Hospital “El Dique” de Ensenada, anunció que presentó la iniciativa “en un contexto muy difícil, en el que todos los indicadores sociales van para atrás”. “Se pierden puestos de trabajo, crece la informalidad y millones de familias tienen que endeudarse para comer o comprar medicamentos. Eso no es simplemente un problema microeconómico: cuando millones de argentinos no pueden pagar lo mínimo para vivir, estamos frente a un problema que genera cada vez más angustia y padecimientos”, dijo.

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