El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este martes en la Casa de Gobierno el portal Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una herramienta digital pública y gratuita destinada a articular la demanda laboral de empresas y emprendedores con vecinos en búsqueda activa de trabajo. El lanzamiento, desarrollado bajo lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, cuenta en su etapa inicial con la adhesión formal de más de veinte municipios, entre los que figuran los tres distritos de la Región Capital: La Plata, Berisso y Ensenada.

Durante el acto oficial, del que participaron el ministro de Trabajo, Walter Correa, y la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro Prado, el mandatario bonaerense enmarcó la creación de esta plataforma en el deterioro actual del mercado laboral argentino. "Estamos atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente: desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y bajaron sus persianas cerca de 33 mil empresas”, advirtió Kicillof.

En esa misma línea, cuestionó el rumbo económico nacional al señalar que “aunque intenten instalar la idea de que todo está bien, cierran fábricas y comercios que habían resistido los ‘90, el 2001 y la pandemia: hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad".

Asimismo, el titular del Ejecutivo provincial apuntó contra la política comercial y salarial vigente. "Mientras el mundo protege su mercado interno y fortalece su entramado industrial, en nuestro país se abren indiscriminadamente las importaciones, cae el salario y se generan condiciones que le quitan competitividad a nuestra industria”, sostuvo desde la sede gubernamental platense.

El diseño operativo del SBE se estructura sobre tres ejes principales: un portal digital de empleo para confeccionar currículums y postularse a vacantes; un esquema de formación continua con cursos y talleres presenciales y virtuales; y un mecanismo de vinculación territorial que enlaza a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral (CFL) con puestos disponibles en el sector privado. El acceso a la web resulta libre desde cualquier dispositivo conectado a internet y se complementa con una línea telefónica gratuita para evacuación de consultas y material audiovisual de orientación ocupacional.

Del lado del sector productivo, las firmas empleadoras cuentan con un espacio específico para difundir búsquedas, filtrar perfiles registrados y coordinar entrevistas con los candidatos. De manera paralela, pueden requerir asistencia técnica en las oficinas municipales de empleo o en las sedes regionales de la cartera laboral para los procesos de selección de personal, así como asesoramiento sobre programas vigentes de promoción del empleo y capacitación profesional.

La articulación educativa recaerá sobre el Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), organismo encargado de coordinar y supervisar los 218 Centros de Formación Laboral distribuidos en el territorio bonaerense. “Estamos presentando una novedosa plataforma de vinculación laboral que se potencia con la gran presencia territorial del Ministerio de Trabajo, con más de 100 delegaciones y subdelegaciones, y el rol fundamental de nuestros Centros de Formación Laboral en cada distrito bonaerense", destacó el ministro Correa.

Además de La Plata, Berisso y Ensenada, esta primera fase de implementación incluye a los municipios de Luján, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Chascomús, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, Hipólito Yrigoyen, Patagones, Pila, Saladillo, Salliqueló, Suipacha, Tres Lomas, Laprida y Benito Juárez, nómina que se ampliará de forma progresiva en las próximas jornadas.