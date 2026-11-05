La Provincia presenta el proyecto de Presupuesto

El gobierno bonaerense presentará hoy en la Legislatura el proyecto de Presupuesto y la ley Impositiva 2027, los últimos de la gestión de Axel Kicillof. Si bien no trascendieron los lineamientos de la iniciativa, pudo saberse que incluirá un permiso para tomar deuda en sintonía con los vencimientos de las obligaciones externas que operarán el año próximo.

Los vencimientos de los bonos de la deuda externa reestructurada del próximo ejercicio son similares a los de este año, que significaron un desembolso de US$ 841,5 millones: US$ 424,5 millones en marzo y US$ 417 millones en septiembre.

Se trata de la deuda que Kicillof heredó de la gestión anterior cuando asumió en 2019 y que logró reestructurar.

La negociación por el Presupuesto, pero en especial los artículos vinculados al endeudamiento, no asoma despejada de obstáculos. Para sancionarlos, se necesitan los dos tercios de los votos, un número que demanda el respaldo, además del heterogéneo bloque peronista, de diversos sectores de la oposición.

CUENTAS SIN SALDAR

Para distintas bancadas, del debate por el proyecto para 2026 quedaron cuentas sin saldar. Los radicales, por caso, le reprochan a Kicillof que incumplió el acuerdo que incluía la designación de los cuatro miembros vacantes en la Suprema Corte.

Esa cobertura no avanzó en medio de la interna del PJ y la UCR sostiene que una de esas sillas le corresponde.

Pero también pelea ese lugar La Libertad Avanza, que corre de atrás porque no participó de aquél cierre que le permitió al Gobernador tener Presupuesto y endeudamiento.

El debate parlamentario puede que no quede acotado a este tema en particular y que se cuelen, además del tema vinculado a las vacantes en la Corte, otros proyectos importantes como el que restablece las reelecciones indefinidas de los intendentes.

No se descarta que éstos y otros expedientes pudieran aparecer formando parte de un paquete legislativo de fin de año.

Tampoco existen detalles de cómo prevé asignar el gasto Kicillof durante el año electoral ni de cuánto será el porcentaje de aumento que sufrirán los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor) y si habrá cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos.

Esos interrogantes comenzarán de develarse hoy cuando los proyectos ingresen formalmente a la Legislatura.