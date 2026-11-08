La Provincia prevé unos 549 mil cargos para 2027: 500 más que este año

El proyecto de Presupuesto de la Provincia para 2027 contempla 549.369 cargos, unos 500 más que los previstos en las planillas de 2026, cuando el total alcanzaba los 548.869. El incremento neto equivale al 0,09%, aunque detrás de esa variación aparecen cambios de mayor magnitud en distintas áreas del Estado provincial.

La cifra surge de sumar dos conjuntos que las planillas anexas a la iniciativa oficial presentan por separado. Por un lado, la Administración Central, los denominados organismos descentralizados y las instituciones de Previsión Social reúnen 531.425 cargos, frente a los 530.922 de 2026: son 503 más.

Por otro, los organismos descentralizados no consolidados -entre ellos, Banco Provincia, IOMA y Lotería y Casinos- pasan de 17.947 a 17.944, con una reducción de apenas tres puestos.

Se trata de cargos presupuestados, una medida que no permite determinar cuántos están efectivamente ocupados. No obstante, en el texto de presentación formal del proyecto se indica que habrá un refuerzo de personal para dos áreas críticas: Salud y el Servicio Penitenciario.

En el caso de Salud se crearán 1.000 cargos, mientras que un número similar se dispondrá para el SPB, en consonancia, se afirma, con la ampliación del sistema carcelario provincial.

DÓNDE AUMENTAN Y DÓNDE BAJAN

El Poder Judicial presenta el mayor incremento en términos absolutos: pasa de 31.564 a 32.064 cargos, con una diferencia de 500. De ese aumento, 496 corresponden a la Administración de Justicia, que sube de 20.783 a 21.279, y cuatro al Ministerio Público, que pasa de 10.781 a 10.785.

Otro cambio significativo aparece en el Ente Administrador Astillero Río Santiago, cuya dotación presupuestada aumenta de 2.295 a 2.725 cargos. Son 430 más, una suba del 18,7%. Para 2027, la totalidad de esos puestos figura como personal permanente. Se trata de un dato por demás llamativo por tratarse de un ente fuertemente deficitario y que sostiene una escasa actividad.

En sentido inverso, el Ministerio de Economía registra la principal reducción: pasa de 6.160 a 5.500 cargos, es decir, 660 menos, una baja del 10,7%.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aumenta de 1.813 a 1.914 puestos, con una diferencia de 101. También suben el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, de 327 a 362, y el Ministerio de Transporte, de 813 a 842.

Entre las reducciones aparecen, además, el Ministerio de Gobierno, que pasa de 1.285 a 1.266 cargos, y Desarrollo de la Comunidad, de 2.005 a 2.001.

El resultado de esos movimientos es un crecimiento mínimo en el total de la Administración Central: de 263.787 a 263.791 puestos, apenas cuatro más. Los organismos descentralizados, en cambio, pasan de 265.961 a 266.456 y explican una diferencia de 495 cargos. Las instituciones de previsión social agregan otros cuatro, de 1.174 a 1.178.

LAS ÁREAS CON MAYOR DOTACIÓN

La Dirección General de Cultura y Educación mantiene la mayor cantidad de cargos: 245.812, el mismo número que en 2026. Por sí sola representa cerca del 45% del total que surge de las dos planillas.

Aunque no cambia su dotación global, sí se modifica la distribución por categorías: los cargos permanentes pasan de 92.722 a 92.809, mientras que los temporarios bajan de 153.090 a 153.003. Son 87 más en la primera categoría y 87 menos en la segunda.

El Ministerio de Seguridad tiene previstos 108.185 cargos, frente a los 108.159 del presupuesto anterior, con un aumento de 26. Salud, por su parte, pasa de 61.310 a 61.313, apenas tres más.

Entre Educación, Seguridad y Salud suman 415.310 cargos, equivalentes al 75,6% del total relevado.

En Salud, la estabilidad de la cifra global convive con una modificación importante entre categorías: los puestos permanentes bajan de 55.741 a 54.693 y los temporarios suben de 5.569 a 6.620.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en tanto, cuenta con 35.578 cargos, uno más que en 2026.

PERMANENTES Y TEMPORARIOS

Al sumar los dos conjuntos de organismos, el proyecto para 2027 contempla 380.852 cargos permanentes y 168.517 temporarios. Los primeros representan el 69,3% del total.

En las planillas de 2026, los permanentes sumaban 380.883 y los temporarios, 167.986. De este modo, la comparación arroja 31 cargos permanentes menos y 531 temporarios más, que explican el saldo neto de 500 puestos adicionales.

Los cambios entre categorías no son uniformes. IOMA, por ejemplo, mantiene su total de 2.858 cargos, pero aumenta los permanentes de 2.445 a 2.536 y reduce los temporarios de 413 a 322.

OTROS ORGANISMOS

Dentro de los descentralizados, ARBA mantiene 5.545 cargos y el Instituto Cultural, 2.452. Tampoco varían las dotaciones de la Dirección de Vialidad, con 1.327, ni del Instituto de la Vivienda, con 664.

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia pasa de 3.886 a 3.888 cargos. El Instituto de Previsión Social aumenta de 1.027 a 1.031, mientras que la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías conserva 147.

En los organismos descentralizados no consolidados, el Banco Provincia mantiene 10.597 puestos; IOMA, 2.858; y la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia, 64.

La reducción de tres cargos en ese conjunto corresponde a Lotería y Casinos, que pasa de 4.428 a 4.425.

HORAS CÁTEDRA

Además de los cargos, el proyecto contempla 3.548.056 horas cátedra, exactamente el mismo total que las planillas de 2026. En ambos ejercicios, 325.551 figuran en la categoría de personal permanente y 3.222.505 en la de temporario.

Dentro de ese total hay una modificación: Cultura y Educación pasa de 3.347.532 a 3.347.132 horas, mientras que la Universidad Provincial de Ezeiza aumenta de 4.608 a 5.008. La reducción de 400 horas en un área se compensa con un incremento equivalente en la otra.

Las horas cátedra constituyen una unidad diferente de los cargos. Por eso, no corresponde sumarlas a los puestos presupuestados ni utilizarlas como una cantidad de personas empleadas.

Dos mil De acuerdo a lo que se indica en el proyecto de Presupuesto para 2027, el gobierno bonaerense prevé ampliar en 2 mil los cargos destinados al área de Salud y al Servicio Penitenciario, en este caso, por la construcción de unidades y ampliación de celdas. De acuerdo a lo que se indica en el proyecto de Presupuesto para 2027, el gobierno bonaerense prevé ampliar en 2 mil los cargos destinados al área de Salud y al Servicio Penitenciario, en este caso, por la construcción de unidades y ampliación de celdas.