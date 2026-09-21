La Provincia rechazó el Presupuesto del Gobierno nacional: "Un dibujo"

El Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires expresó su profundo rechazo a las estimaciones financieras presentadas por la administración de Javier Milei para el ejercicio 2027. A través del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la gestión provincial calificó de irreales las metas oficiales, con un especial énfasis en la pauta de crecimiento de la actividad del 4% y la inflación estimada en un 18%.

Durante su habitual contacto con la prensa, el funcionario apuntó contra la falta de rigor de las cifras: “Todos estos años las proyecciones fueron un dibujo, no le pegaron a nada y, de hecho, le pasaron bastante lejos al aumento de la actividad económica y a las tasas de inflación”.

Asimismo, el titular de la cartera política bonaerense se hizo eco de los trascendidos periodísticos sobre supuestos conflictos en el seno del gabinete nacional por el armado de los indicadores.

“Estaba viendo notas el fin de semana que hubo hasta tironeos muy fuertes entre el ministro de Economía que había hecho unas proyecciones y el Presidente les pidió cambiarlas como si fuera algo de voluntad, no algo que se construye científicamente”, argumentó el ministro.

En la misma línea, profundizó sobre esa interna y remató: “No le gustaron los números que le presentó Toto Caputo al Presidente y le pidió cambiarlos”.

El presupuesto bonaerense

En el plano estrictamente local, la administración bonaerense afina los detalles de su propia ley de leyes. Aunque la entrega del texto sufrió un retraso ante la demora en las definiciones del país, los equipos técnicos precisan las referencias macroeconómicas del Estado central como una base ineludible para estructurar los balances contables.

El funcionario, si bien evitó confirmar un día exacto en el calendario para su presentación, garantizó el ingreso del proyecto al recinto parlamentario a la brevedad: “No tengo el día exacto, pero estamos trabajando para poder presentar el Presupuesto lo antes posible, hacer lo que corresponde y avanzar en su tratamiento en la Legislatura”.