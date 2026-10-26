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Política y Economía

La Provincia respaldó el aumento en las tarifas y anunció un nuevo esquema

El funcionario Carlos Bianco sostuvo presentación judicial al argumentar que representó un deber institucional tras la suspensión del freno a las subas del servicio eléctrico

Por Redacción

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fundamentó la presentación judicial formulada por el Ejecutivo de Axel Kicillof para revertir el recurso que frenó las subas en las boletas de electricidad. En la habitual rueda de prensa en la Gobernación, el funcionario calificó el accionar de la Fiscalía de Estado como una obligación legal ineludible frente a las demandas contra el Estado provincial.

Las declaraciones del funcionario bonaerense sucedieron luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dejara sin efecto de manera provisoria el fallo dictado a instancia de la Defensoría del Pueblo. Dicha medida judicial de primera instancia ordenaba retrotraer los valores de la energía eléctrica a los cuadros previos a agosto. Asimismo, los argumentos buscaron responder a los planteos de sectores de La Cámpora que cuestionaron la estrategia de la administración de Kicillof.

Sobre este punto, Bianco remarcó que la representación legal bonaerense debía intervenir de manera indefectible en la causa. A su vez, puntualizó que el Gobierno presentó informes técnicos para demostrar la validez de los aumentos sin la necesidad de convocar a nuevas instancias de participación ciudadana, en atención a los encuentros previos ya concretados. De todos modos, el ministro aclaró que la resolución judicial de segunda instancia no concluye la discusión de fondo sobre el cuadro tarifario, la cual permanece abierta en los tribunales.

El alcance del fallo abarca a los usuarios de la capital provincial y la región atendidos por la empresa Edelap, además de las distribuidoras EDES en el sur, EDEA en la Costa Atlántica, EDEN en el norte bonaerense y más de doscientas cooperativas eléctricas repartidas por el territorio provincial.

Durante su exposición, Bianco apuntó contra el esquema de reajustes instaurado por la gestión anterior conducida por María Eugenia Vidal. Según la visión del funcionario, la fórmula diseñada en la etapa previa implicaba incrementos de mayor magnitud que los aplicados por la conducción actual. Por tal motivo, el Ejecutivo optó por moderar la pauta de ajustes en favor del bolsillo de los usuarios.

Por último, el ministro confirmó el desarrollo de un nuevo mecanismo para la actualización del servicio en el marco de la Revisión Tarifaria Integral. Esta propuesta reemplazará a la reglamentación transitoria vigente y prevé su entrada en vigencia hacia el cierre del año próximo.

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