La Provincia respaldó las subas en la luz y habrá un nuevo esquema tarifario

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, defendió ayer la apelación que la administración bonaerense hizo en la Justicia para levantar una medida cautelar que frenaba los aumentos en los servicios de luz y redundó en la restitución de los incrementos. La medida afecta a los usuarios de la Empresa Distribuidora La Plata (Edelap) y del resto de las compañías y cooperativas distribuidas en el distrito.

En su habitual conferencia de prensa de los lunes, el funcionario aclaró que la presentación judicial no estuvo dirigida a discutir el monto de las subas: “El argumento con el que se estableció la medida cautelar es que la Provincia no había llevado adelante las audiencias públicas que supuestamente corresponderían para poder efectuar los aumentos en las tarifas de luz”, introdujo Bianco y amplió: “En este escenario, el Ejecutivo no tiene las facultades para decidir si apelar o no, lo tiene que hacer de manera obligatoria porque está siendo litigada. Por eso, a través de la Fiscalía de Estado, explicamos los tecnicismos por los que no debemos realizar nuevas audiencias públicas y expusimos los resultados de las que ya se llevaron a cabo en el pasado”.

Tras las críticas de La Cámpora

Las declaraciones del funcionario bonaerense llegaron luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dejara sin efecto de manera provisoria el fallo dictado tras una presentación la Defensoría del Pueblo. En aquella medida judicial de primera instancia se ordenaba retrotraer los valores de la energía eléctrica a los cuadros previos a agosto.

La explicación de Bianco se dio además luego de los cuestionamientos internos de La Cámpora a la decisión de la administración de Axel Kicillof.

En este contexto, el ministro advirtió que la Provincia resolvió no aplicar el sistema de redeterminación tarifaria aprobado por el gobierno de María Eugenia Vidal porque consideraba que podía derivar en aumentos excesivos para los usuarios. En cambio, afirmó que la gestión de Kicillof actualizó las tarifas en relación con la inflación.

“Los aumentos de las tarifas de luz que estaban previstas por el gobierno de Vidal eran mucho mayores a los que nosotros aplicamos durante todo este tiempo. En ese sentido, la respuesta no es más que esta: el Ejecutivo estaba obligado a explicarle a la Justicia que el problema no era que no se habían hecho las audiencias públicas para aplicar los incrementos, sino que la discusión era de fondo”, enfatizó Bianco, y aclaró que la resolución judicial de segunda instancia no concluye la discusión sobre el cuadro tarifario, la cual permanece abierta en los tribunales.

El funcionario volvió a cargar contra la administración provincial anterior al anticipar se trabaja en un nuevo mecanismo para la actualización del servicio de luz en el marco de una Revisión Tarifaria Integral. Ese esquema, según adelantó, “va a estar vigente hacia fin del año que viene y va a contrarrestar la forma incorrecta en que se llevaba adelante en la época de Vidal”.