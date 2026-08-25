Polémica entre Tierra del Fuego y Nación por el amarre de un buque petrolero británico en Ushuaia

El gobierno de Tierra del Fuego denunció el amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, en violación de normas provinciales que prohíben la permanencia y operación de embarcaciones de Gran Bretaña en sus puertos como parte del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

El buque "VS Promise", dedicado al transporte de crudo, se encuentra amarrado en el puerto de Ushuaia, que es propiedad provincial pero se encuentra intervenido por el Gobierno nacional desde enero último a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que autorizó el amarre.

La provincia de Tierra del Fuego incluye en su territorio a las Islas Malvinas, por lo cual, al estar el petrolero amarrado en Ushuaia, se encuentra en la capital provincial de la que depende, según la legislación argentina, el archipiélago del Atlántico Sur.

En un comunicado, la administración provincial expresó su "repudio y rechazo enérgico" a la operación del petrolero británico y cuestionó que la embarcación haya podido ingresar y permanecer en el puerto mientras Gran Bretaña mantiene bajo su control las Islas Malvinas.

"Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial", sostuvo la gobernación fueguina.

En ese marco, la provincia reclamó al presidente Javier Milei que informe "de manera inmediata y pública" bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación del buque británico en Ushuaia.

La intervención del puerto, que es propiedad de Tierra del Fuego, se encuentra además bajo un proceso judicial todavía no resuelto.

Según la plataforma de seguimiento de movimientos de embarcaciones Marine Traffic, el "VS Promise" permaneció previamente en la terminal Río Cullen, ubicada en el norte de Tierra del Fuego, donde habría cargado crudo antes de dirigirse hacia Ushuaia. "Estuvo cargando crudo en la zona norte y no sé cuál es su destino final ni cuál de todas las petroleras que operan aquí lo contrató, pero lo vamos a averiguar", señaló el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary.

El funcionario recordó que en la provincia se encuentra vigente una normativa que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones con bandera británica, en el marco de la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La situación generó un nuevo cruce entre la administración provincial y el Gobierno nacional por el manejo del puerto de Ushuaia y por las políticas vinculadas con la cuestión de las Islas Malvinas, en momentos en que Tierra del Fuego cuestiona la decisión de intervenir la administración de la terminal portuaria.

La respuesta de Nación

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que el buque petrolero que amarró en el puerto de Ushuaia, de control nacional, no representa un riesgo en la pérdida de soberanía para la Argentina.

Además, el funcionario afirmó en conferencia de prensa que, antes del amarre, debió ser autorizado también por el gobierno de Tierra del Fuego, ya que, la monoboya es de jurisdicción provincial.