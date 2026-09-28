La RAE y la Corte celebran en la Ciudad convención del Lenguaje

La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible se llevará a cabo el 1 y 2 de octubre en nuestra ciudad, en una organización conjunta entre la Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) y la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La apertura de las jornadas estará a cargo del presidente del Máximo Tribunal de la Provincia, Sergio Torres; el director de la RAE y presidente de la Asale, Santiago Muñoz Machado; y el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, además de la integración de paneles específicos con autoridades de la materia de distintos países hispanos.

Según pudo saber EL DIA, entre los ejes temáticos que se desarrollarán a lo largo de las dos jornadas, se encuentran el lenguaje de los poderes públicos; la terminología, recursos lingüísticos y comunicación especializada; la formación académica y profesional; la Inteligencia artificial y tecnología del lenguaje, la accesibilidad cognitiva y lectura fácil y el diálogo iberoamericano sobre lenguaje claro.

La Convención se llevará a cabo en el Auditorio del Palacio de la Suprema Corte de la avenida 13, aunque también será transmitido por streaming.

La decisión de la Suprema Corte de organizar la Convención obedece al despliegue que el Máximo Tribunal viene realizando de acciones orientadas a la promoción del lenguaje claro, incorporándose en 2019 como miembro adherente de la Red de Lenguaje Claro Argentina; y adhiriendo en 2023 a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro.

En cuanto a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, se constituyó en el año 2022 con el impulso de la RAE, desarrollando a partir de entonces convenciones internacionales periódicas como ámbito de intercambio y difusión de buenas prácticas. Las ediciones anteriores se llevaron a cabo en Madrid en 2024 y en Lima, en 2025.

DISTINCIÓN DE LA COMUNA

En este contexto, se espera que el martes el intendente, Julio Alak, otorgue la distinción de Visitante Ilustre de la Ciudad al director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.

La distinción será entregada en el Salón Dorado del Palacio Municipal, cuando también se firmará la adhesión del Municipio a la iniciativa, declarando el encuentro de interés municipal, cultural, educativo y social, lo que representará el máximo reconocimiento institucional a este evento internacional.