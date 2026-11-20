Restan dos pasos cruciales para que el Gobierno nacional obtenga lo que, estima, es un insumo político indispensable para potenciar las chances de reelección de Javier Milei. El Congreso podría terminar aprobando en los primeros días de diciembre la ley que vuelve a suspender las elecciones Primarias, el obstáculo que el Presidente busca afanosamente saltar para ir a competir directamente a las generales de octubre.

Existen en medio de interpretaciones contrapuestas respecto de los supuestos beneficiarios de esa decisión parlamentaria empujada por la Casa Rosada, dos motivos centrales que decidieron al oficialismo a negociar con gobernadores afines, cambiar el proyecto y resignarse a ceder en algunos alcances de la reforma electoral (no avanzar con la idea de las listas colectoras, por ejemplo), con tal de abrazarse al objetivo mayor de que las PASO quedaran sin efecto.

El primero, según declaran fuentes oficiales, tiene que ver con la premisa de no exponer al Presidente a una eventual derrota en las Primarias que lo pudiera dejar maltrecho en términos electorales para afrontar luego la cita posterior de octubre.

Sobre ese temor se proyecta la figura de Mauricio Macri. El ex mandatario iba por la reelección en 2019 en medio de una situación económica compleja y una ponderación de gestión en caída. Perdió en las PASO por 20 puntos frente al peronista Alberto Fernández y su suerte quedó sentenciada. En las generales de octubre remontó, acortó la brecha pero no le alcanzó para llegar al balotaje. El daño electoral traducido en la foto que quedó del resultado, sepultó su chances.

El efecto no sólo fue político sino también económico, con corrida cambiaria incluida y disparada de los precios.

Milei busca no transitar por ese camino sinuoso y de final incierto. Parece estar cerca de conseguir ese objetivo inicial luego de trabajosos acuerdos con gobernadores aliados y de resignar candidatos con chances incluso de quedarse con provincias. El caso más notorio es el de Mendoza donde se dice que el ex ministro Luis Petri, que mide bien según diversas encuestas, será sacrificado en función del acuerdo con el radicalismo local controlado por Alfredo Cornejo. Para el Gobierno, gambetear las Primarias es un objetivo superior.

El segundo motivo de peso para que el Gobierno insista en suspender las PASO tiene que ver con la mirada oficial que se posa sobre el peronismo. En la Casa Rosada están convencidos de que sin Primarias el PJ tendrá enormes dificultades para sintetizar un candidato. Que la disputa a cielo abierto entre el kirchnerismo en acuerdo con Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof, difícilmente logre encauzarse.

Estiman que al sacar las PASO, podrían estar empujando al peronismo a una posible división. Las premoniciones del propio Milei y del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo en el sentido de que el actual presidente ganará en primera vuelta, tienen mucho que ver con aquella lectura sostenida sobre la especulación de una oposición fracturada.

¿CONTRAATAQUE DEL PJ?

El peronismo, que buscaba estructurar una posición monolítica y sumar voluntades para frenar la embestida oficial en el Congreso, parece haber sucumbido en ese intento.

Sin embargo, todavía cuenta con una herramienta poderosa que podría complicarle los planes a La Libertad Avanza: la definición del calendario electoral bonaerense.

La eventual suspensión de las Primarias nacionales no hace caer automáticamente a las provinciales. Están enganchadas ya que la normativa bonaerense habla de que deben hacerse en la misma fecha. Pero suspendidas las nacionales, el Gobernador queda liberado para llamarlas sin esa atadura.

Ese escenario comenzó a analizarse en el peronismo como reflejo anticipatorio de lo que pareciera va a ocurrir en el Congreso.

La mayoría de las tribus del PJ se estaría inclinando por mantener las PASO en la Provincia. Existe al menos una mirada dual sobre este tema. En primera instancia, la multiplicidad de candidatos a gobernador y algunas peleas sin retorno en diversos municipios podrían ser saldadas en esa instancia previa a las elecciones generales a través de ese mecanismo.

En el PJ se analizan ahora los posibles beneficios de sostener las PASO en la Provincia

Hay otra especulación que empieza a sobrevolar y que no tiene tanto que ver con la propia disputa interna del PJ como con la pelea presidencial. La pregunta que se lanza al aire y que dispara diversas interpretaciones es qué ocurriría si las PASO bonaerenses se terminan realizando pese a la suspensión nacional.

El Gobierno nacional, que no quiere ninguna foto negativa antes de octubre, no podría eludir que quede reflejado el veredicto del 38 por ciento del padrón nacional aunque la figura presidencial no esté en juego.

En diversos sectores del peronismo se abrazan al resultado de una historia reciente. En los comicios de medio término de 2025 Kicillof adelantó las elecciones bonaerenses para septiembre. Y el amplio triunfo peronista por casi 14 puntos generó un tembladeral en el Gobierno de Milei.

El rescate de los Estados Unidos fogoneado por el secretario del Tesoro Scott Bessent en medio de las tensiones cambiarias y financieras, ayudó a Milei a sortear luego con éxito el turno electoral.

¿Mantener las PASO en la Provincia podría terminar condicionando el escenario nacional? Es una inquietud que comienza a ganar terreno en medio de los esfuerzos del Gobierno nacional por intentar despejar el camino rumbo a octubre y cuando la imagen presidencial en la Provincia sufre una marcada erosión.

La posibilidad de que unas eventuales Primarias bonaerenses generen un resultado adverso para LLA y que pueda ser interpretado como predictivo de cara a la disputa presidencial, es otro elemento de peso que seguramente pesará sobre la decisión que deberá tomar un Kicillof involucrado por partida doble: como gobernador que tiene que convocar y como posible candidato presidencial y eventual beneficiado de un resultado que podría empujar sus deseos de acceder a la Casa Rosada.