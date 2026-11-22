La difusión de la reunión entre Martín Menem y el activista musulmán Loay Alshareef reabrió la interna entre el presidente de la Cámara de Diputados y hombre de confianza de Karina Milei con el asesor presidencial Santiago Caputo.

La polémica se generó en la red social X a partir de un posteo que realizaron Menem y la diputada nacional Sabrina Ajmechet, cercana a Patricia Bullrich. Ajmechet reivindicó la visita al Congreso como una oportunidad para defender la convivencia religiosa.

El poderoso asesor presidencial Santiago Caputo no la dejó pasar. Cuestionó que el activista diera en la Argentina lo que llamó una “batalla cultural en pos de un Islam pacífico” y sugirió que la iniciativa se parecía al “entrismo”.

Caputo y sus Fuerzas del Cielo mantienen una cruzada contra los Menem (Martín y Lule) que reconoce pocos límites. De hecho, el postero de Menem fue replicado por el propio Javier Milei. Pero al caputismo poco le importó y salió a cruzar la actividad.

El encuentro que disparó la polémica se realizó en el Congreso de la Nación. Según contó Alshareef en X, la conversación giró en torno a la situación en Medio Oriente, la necesidad de avanzar en los Acuerdos de Abraham y el combate contra el extremismo. El activista también participó de la cena del Foro Argentino contra el Antisemitismo, en Puerto Madero, donde conversó con el periodista Alejo Schapire y coincidió con Menem.

LA DEFENSA DE AJMECHET Y LA CRÍTICA DE CAPUTO

Ajmechet defendió la reunión a partir de la historia personal de Alshareef. Según relató, el activista creció en Arabia Saudita en un entorno que le inculcó el rechazo a los judíos y empezó a cuestionar esas ideas cuando, durante un intercambio en Francia, se hospedó en la casa de una familia judía.

En el mismo mensaje, la diputada le atribuyó a Alshareef la afirmación de que “el 80% de la población musulmana está radicalizada”, sin aportar una fuente para ese porcentaje. También sostuvo que la comunidad musulmana argentina respeta las leyes del país y destacó la importancia de preservar la convivencia. “Loay viene del futuro para advertirnos”, escribió al justificar el encuentro con Menem.

Caputo, en tanto, puso el foco en el lugar elegido para dar ese debate. “Si quiere dar una batalla cultural en pos de un Islam pacífico que la dé en los países que profesan el Islam. De lo contrario suena bastante parecido a algo llamado entrismo”, escribió.

En su propio relato del encuentro, Alshareef se presentó como musulmán, distinguió a los fieles que respetan la ley de los grupos islamistas radicales y pidió que se condene a organizaciones como Hamás. También sostuvo que el futuro de Medio Oriente pasa por la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos.

UN PROYECTO BONAERENSE SE SUMÓ A LA DISCUSIÓN

Mientras se discutía la visita, también circuló en X la imagen de un proyecto de ley bonaerense del diputado provincial Agustín Romo, cercano a Santiago Caputo.

El fragmento difundido propone impedir que los organismos provinciales y municipales incorporen o reconozcan la sharía, a la que el texto denomina ley islámica, en el ejercicio de sus funciones. También prevé medidas de protección frente a la imposición coactiva de disposiciones religiosas.

Santiago Caputo y sus Fuerzas del Cielo mantienen una cruzada contra los Menem

“Si quiere dar una batalla en pos de un Islam pacífico que la dé en países que profesan el Islam”