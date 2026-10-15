La Rosada analiza un desembarco de fuerzas federales en Mar del Plata

Guillermo Montenegro reasumió la conducción del municipio de General Pueyrredón y reconoció que el distrito afronta un grave problema de inseguridad. El dirigente del PRO puso ese tema como prioritario y en las últimas horas se reunió con varios ministros del gobierno nacional.

Primero fue con el jefe de Gabinte, Diego Santilli, un viejo conocido suyo en el PRO. Y ayer recibió en Mar del Plata a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Si bien la especulación es que se está gestionando una mayor presencia de fuerzas federales para prevenir el delito, lo cierto es que la funcionaria no confirmó ese eventual desembarco.

Por lo pronto, Montenegro blanqueó la reunión con la ministra. “La recibí para analizar la situación de seguridad en nuestra ciudad, repasar el trabajo de las fuerzas federales y coordinar las próximas acciones”, indicó el jefe comunal. Y añadió: “Evaluamos las principales problemáticas y las prioridades del trabajo conjunto para prevenir y combatir el delito”.

Monteoliva y el jefe comunal recorrieron además el Centro de Operaciones y Monitoreo, donde la ministra conoció las herramientas con las que cuenta la ciudad balnearia para la prevención y la respuesta ante incidentes.

Como se dijo, Montenegro apenas reasumido fue a la Casa Rosada a juntarse con Santilli con el mismo tema en agenda. “Nuestra principal prioridad es la seguridad de los vecinos”, dijo. Y luego anticipó su intención de que el Gobierno nacional contribuya a reforzar la seguridad. “Este tema requiere coordinación y trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y la Justicia. El enemigo es el delincuente. Nuestra obligación es trabajar juntos para llevarles soluciones a los marplatenses”, abundó al sostener su pedido.

La visita de Monteoliva a Mar del Plata dejó además señales para la interna. Es que, además de juntarse con Montenegro, compartió en forma separada una reunión con Alejandro Carrancio, el dirigente libertario que pretende suceder al intendente del PRO.