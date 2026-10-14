La Rosada, frente a una semana llena de conflictos

No será una semana sencilla para el Gobierno de Javier Milei. Como sucedió entre el 6 y el 7 de agosto de este año en las inmediaciones del Congreso, cuando se debatió la Ley de Tierras, distintos sectores enfrentados a la gestión libertaria saldrán a las calles. Bajo un solo objetivo: demostrar que el descontento social es cada más importante.

El fixture de protestas se concentrará este jueves, precisamente la jornada en la que la oposición parlamentaria convocó a una sesión especial para derogar la totalidad del DNU 70/2023 además de pedir por una extensión de la emergencia en Discapacidad y debatir un texto para bajar la morosidad de miles de familias.

De este modo, en la Plaza de los Dos Congresos van a converger la comunidad universitaria, que realiza su quinta Marcha Federal en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario; los gremios, desde las CGT hasta las CTA pasando por el sindicalismo de izquierda; movimientos sociales, con la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a la cabeza; familiares de discapacitados y familias endeudadas que piden por la ley que alivie su situación.

En la calle Azopardo, sede cegetista, señalan que movilizar es una necesidad para demostrar que el movimiento obrero sigue siendo un factor de presión. Y que la administración libertaria debe escuchar lo que pasa en el asfalto.

El líder de la UTEP, Alejandro Gramajo, también explicó por qué volverán a marchar. “Tenemos que seguir profundizando la resistencia, copando las calles, no abandonando las calles, confrontando con todas nuestras herramientas contra este gobierno para terminar definitivamente con esta pesadilla y empezar a advertir al próximo gobierno que si no ponen en agenda los problemas de las mayorías populares tampoco tendrá un destino positivo y favorable”.