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Política y Economía

La salud concentra más de la mitad de los reclamos en Mar del Plata

Obras sociales, medicamentos y prótesis fueron los principales motivos de consulta durante julio y agosto.

Por Redacción

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon informó que las prestaciones de salud representaron el 54% de los reclamos recibidos durante el bimestre julio-agosto. Los principales planteos estuvieron relacionados con la falta de cobertura de obras sociales y prepagas, demoras en la entrega de medicamentos y prótesis y dificultades con los financiadores del sistema sanitario.

El organismo señaló que los tiempos administrativos muchas veces “colisionan con la urgencia médica” y destacó que interviene para destrabar la entrega de medicación, habilitar cirugías, gestionar prótesis y garantizar la continuidad de tratamientos.

En segundo lugar se ubicaron los servicios municipales y la infraestructura urbana, que concentraron el 20% de las consultas. Entre los reclamos aparecieron problemas con luminarias, calles, microbasurales y distintos trámites vinculados con discapacidad y licencias de conducir.

Las tarifas y el endeudamiento familiar representaron otro 18% de las consultas. En este punto, la Defensoría expresó su preocupación por el impacto del costo de los servicios públicos y sigue con atención el debate sobre el régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en la tarifa de gas a Mar del Plata.

Finalmente, el 8% de las consultas correspondió a orientación y derivación ciudadana, principalmente por conflictos de alquileres, expensas y situaciones dominiales.

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