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El concejal platense de lla guillermo bardón

“La seguridad es el mayor problema de los vecinos”

Por Redacción

El concejal de La Libertad Avanza (LLA) Guillermo Bardón señaló a la inseguridad como el principal problema que atraviesa la Ciudad y cuestionó el accionar del Municipio y de la Provincia. “Seis ó siete vecinos de cada 10 lo dicen”, afirmó durante una visita a EL DIA.

Bardón sostuvo que en sus recorridas por barrios y comercios recibe reclamos por robos a mano armada, hurtos y hechos violentos. En ese sentido, aseguró que, según estadísticas oficiales, los hurtos aumentaron 19% en La Plata mientras que en La Matanza bajaron 17%, y que los robos crecieron casi 4% en la capital bonaerense frente a una baja del 10% en ese distrito.

El edil también apuntó contra la situación del narcomenudeo y afirmó que ese delito aumentó 10% en La Plata entre un año y otro. “Yo creo que hay zonas liberadas”, sostuvo al referirse al funcionamiento de las comisarías.

El libertario planteó que la responsabilidad primaria en materia de seguridad corresponde a la Provincia, pero reclamó una mayor intervención municipal. “No puede haber un municipio que mire para el costado”, afirmó. También mencionó proyectos de su bloque sobre corredores seguros en escuelas, paradas seguras y publicidad del mapa del delito, iniciativas que, según sostuvo, no avanzaron en el Concejo Deliberante.

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