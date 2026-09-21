La Semana Angus de Primavera reúne genética y negocios en Cañuelas

En Cañuelas comenzará mañana una nueva edición de la Semana Angus de Primavera, uno de los encuentros destacados del calendario ganadero argentino. Hasta el viernes, el Centro de Remates y Exposiciones de la raza recibirá a productores, criadores y empresas vinculadas con la actividad.

La programación incluirá la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus, con unos 300 reproductores de pedigree pertenecientes a 60 cabañas de distintos puntos del país.

La pista tendrá un papel central durante las jornadas. Julio Fernández, jurado de la Exposición Nacional, explicó que la evaluación de los animales requiere experiencia y responsabilidad. “Jurar es una responsabilidad hermosa y un compromiso muy grande con los criadores que confían en nuestro trabajo”, señaló.

Entre los aspectos que tendrá en cuenta mencionó la funcionalidad, la estructura y el equilibrio de los ejemplares. También destacó la adaptación de Angus a diferentes sistemas productivos y sostuvo que la genética argentina ocupa un lugar destacado a nivel internacional. “La genética Angus que produce nuestro país no tiene nada que envidiarle al mundo, al contrario, somos faro”, afirmó Fernández.

Emanuel Canale, encargado de la Jura de la Exposición del Ternero Angus, también resaltó la capacidad de adaptación de la raza a diferentes ambientes y sistemas de producción. Según anticipó, la presencia de las principales cabañas genera buenas expectativas para la muestra.

La propuesta además incorpora actividades para niños y jóvenes. Mini Angus estará destinado a participantes de entre 3 y 12 años, mientras que la Jura Junior reunirá a jóvenes de 12 a 18. También participará el Ateneo Angus, integrado por personas de entre 18 y 30 años.

La agenda comercial tendrá una participación importante. Más de 40 empresas vinculadas con insumos, tecnología, maquinaria, servicios y financiamiento estarán presentes durante el encuentro.

Además, ocho casas consignatarias realizarán remates diarios y ofrecerán más de 60.000 cabezas de invernada y cría. Las ventas se desarrollarán mediante streaming y televisión desde distintos espacios del predio.

Así, la Semana Angus de Primavera combinará exposición de reproductores, actividades para nuevas generaciones y oportunidades comerciales para productores y empresas del sector.