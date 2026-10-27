La situación de los municipios, eje de un encuentro del Frente Renovador en Junín

El director del Banco Provincia, Javier Osuna, se reunió con dirigentes del espacio para intercambiar miradas sobre el escenario económico y los desafíos de los gobiernos locales bonaerenses.

El director del Banco Provincia, Javier Osuna, visitó Junín, donde mantuvo un encuentro con referentes del Frente Renovador para analizar la situación de los municipios y los desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires.

La reunión contó con la participación de la senadora provincial Valeria Arata, quien recibió al funcionario, el intendente de General Pinto, Fernando Rodríguez, y el exdiputado provincial y referente del espacio en Pergamino, Jorge Solmi.

La visita forma parte de una serie de encuentros que Osuna viene manteniendo en distintas localidades del interior bonaerense, con el objetivo de dialogar con representantes locales y conocer las particularidades de cada distrito.

Durante la reunión, los dirigentes abordaron la situación económica y social, las dificultades que enfrentan los gobiernos municipales y la importancia de sostener el diálogo entre los distintos niveles de representación política.

“Es fundamental estar cerca de cada localidad, escuchar a quienes conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos y generar espacios de diálogo que nos permitan construir respuestas”, expresó Osuna.

En esa línea, el director del Banco Provincia señaló que el contexto nacional plantea desafíos para los municipios y destacó la importancia de intercambiar experiencias para atender las demandas de cada comunidad.

“Estamos atravesando un contexto nacional cada vez más difícil, y por eso es necesario redoblar los esfuerzos, intercambiar experiencias y trabajar con una mirada puesta en las necesidades concretas de la gente”, agregó.

El encuentro reunió en Junín a representantes del Frente Renovador de distintos distritos de la región y se centró en la situación de los municipios y las problemáticas compartidas en el territorio bonaerense.