La suba de la tasa SUM sería del 30 por ciento

El intendente, Julio Alak, giró también al Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza fiscal, del que se destaca la aplicación de un aumento promedio de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) del orden del 30 por ciento, aplicado a a partir de la actualización de la valuación fiscal municipal de los inmuebles.

Como exhibe el recuadro, se aplicarán alícuotas que inciden de diferente modo en las distintas categorías en las que se agrupan las viviendas, con excepción de la categoría A (ver tabla). En tanto, a la propiedad horizontal especial, los clubes de campo y barrios cerrados se les aplicará un adicional del 20 por ciento respecto al monto final que le corresponda, según su característica y categoría.

Pero, además, aquellos inmuebles ubicados en zonas que reciban servicios municipales más de 18 días al mes, tendrán un ajuste de hasta el 20 por ciento por sobre los valores que les corresponda abonar. Se trata, principalmente, de aquellas viviendas que reciben recolección y barrido diariamente, como las del casco histórico, a diferencia de barrios de la periferia donde estos servicios se brindan con otra frecuencia.

Al mismo tiempo, el proyecto que ahora será debatido en el deliberativo local establece una sobrealícuota para aquellas edificaciones antirreglamentarias o irregulares que podrá ser de hasta el 100 por ciento del importe establecido.

En tanto, otras tasas como, por ejemplo, la de ocupación del espacio público, presentan ajustes diversos. En el caso del Estacionamiento Medido, el proyecto propone llevar la hora a 1.450 pesos. Actualmente, el servicio cuesta 600 pesos por hora para la franja regular y 1.000 pesos para los horarios pico.

En el caso de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), que pagan los sectores comerciales y productivos, el incremento en el tributo se aplica de manera automática, al ritmo de la inflación y se cobra a partir de la facturación de cada comercio.

A partir de esta semana, la norma comenzará a ser evaluada en el Concejo Deliberante, donde los ediles podrán realizarle cambios antes de llevarla al recinto. Allí deberá ser avalada, también, por la Asamblea de Mayores Contribuyentes.