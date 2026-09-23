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Política y Economía

La suba de los alimentos presiona sobre la inflación de septiembre

Los relevamientos de consultoras privadas muestran un incremento en alimentos y bebidas durante septiembre. Las proyecciones ubican al IPC del mes en torno al 2%, por encima del 1,7% registrado en agosto

Por Redacción

La inflación podría volver a acelerarse en septiembre luego del 1,7% registrado en agosto, el menor dato mensual en 14 meses. De acuerdo con distintos relevamientos privados, la suba de los alimentos y bebidas aparece como uno de los principales factores detrás de la evolución de los precios durante este mes.

Según la consultora Analytica, durante la tercera semana de septiembre los alimentos registraron un aumento del 0,7% y acumularon una suba promedio del 2,7% en las últimas cuatro semanas. Con esos datos, la firma proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general llegue al 2% en septiembre.

Dentro de ese rubro, las mayores variaciones en las últimas cuatro semanas correspondieron a las verduras, con un incremento promedio del 12,6%, y las frutas, con 4,3%.

Por su parte, la consultora LCG relevó una suba semanal del 0,6% en alimentos y bebidas, mientras que el aumento acumulado en las últimas cuatro semanas fue del 1,8%. En su medición, las verduras aumentaron 2,3%, la carne 1,1%, las bebidas 0,8% y los panificados 0,7%.

A la evolución de los alimentos se suma el comportamiento de los servicios. Según Eco Go, durante septiembre habrá un menor aporte de los precios estacionales y nuevos ajustes tarifarios. Entre los aumentos relevados se encuentran los trenes metropolitanos, con una suba del 8%; la electricidad, 4,2%; los colectivos, 4,1%; y el gas, 1,4%.

En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó en 1,8% la proyección promedio de las consultoras para la inflación de septiembre. Para octubre estimó un 1,7%, para noviembre un 1,6% y para diciembre un 1,8%.

El dato oficial de inflación de septiembre será difundido por el INDEC durante octubre.

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