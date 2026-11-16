La suba del riesgo país impacta en las empresas y en la economía real

La suba del riesgo país hasta los 830 puntos básicos no tuvo un traslado inmediato al dólar, pero ya afecta el crédito corporativo, la acumulación de reservas y la velocidad de recuperación económica, según advirtió un informe del Banco Provincia.

El riesgo país de Argentina experimentó una fuerte escalada, al pasar de 410 puntos básicos en la primera semana de julio a 830 promediando el mes de noviembre, habiendo alcanzado un pico de 900 a comienzos de mes.

El reporte indicó que sumado al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la tasa de interés de los títulos del Estado Nacional trepó del 9% a mediados de año al 13,5% en noviembre, disipando la alternativa de financiamiento externo en el mercado para el Gobierno.

¿Y el dólar?

A diferencia de otros episodios de tensión financiera, el dólar solo subió un 3,5% entre julio y octubre frente a una inflación acumulada superior al 8%, lo que apreció el tipo de cambio real multilateral un 2,5%.

El banco bonaerense planteó que aunque el efecto no se haya sentido en el dólar, el salto del riesgo país sí afecta la economía real y puntualizó que el Banco Central (BCRA) redujo sensiblemente su ritmo de compra de divisas, cayendo de un promedio de US$1.900 millones mensuales en el primer semestre a US$880 millones entre agosto y octubre.

El reporte destacó que la desaceleración en las compras del Banco Central no respondió a una menor liquidación del campo (que aumentó de US$2.300 millones a casi US$3.000 millones mensuales según CIARA-CEC), ni a una aceleración de la compra de billetes por parte de personas (que pasó de US$2.300 millones a US$2.600 millones).

Financiamiento privado

El verdadero impacto se dio en el canal corporativo. El encarecimiento del endeudamiento soberano recortó las posibilidades de financiamiento privado: la suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios en dólares cayó un 20%, pasando de US$2.700 millones mensuales (enero-julio) a US$2.100 millones (agosto-octubre).

Si se excluye a YPF, la contracción del crédito en dólares asciende al 35% (de US$2.600 millones a US$1.600 millones mensuales).

Al respecto, la entidad bancaria advierte que “las obligaciones negociables y los préstamos en dólares conectan las variables financieras con la economía real, ya que más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana”.

Para mitigar el costo del financiamiento en pesos, el Tesoro ajustó su tasa de roll-over de deuda en pesos del 115% al 105%, absorbiendo menos liquidez para “dejar más pesos en la calle”.

Sin embargo, la necesidad de sostener los rendimientos en moneda local para no avivar la demanda de divisas genera un conflicto de objetivos.

En este marco, el estudio sostuvo que “la búsqueda simultánea de controlar precios y cantidades del dinero imprime volatilidad sobre las tasas de interés, desincentivando la demanda de crédito de empresas y familias”, un factor que “posterga aún más la ya demorada recuperación de la economía real”.

Asimismo, planteó que este escenario enfrentará una prueba clave el próximo 9 de enero, cuando el Tesoro deba afrontar pagos de capital e interés por US$4.300 millones correspondientes a los bonos Bonares y Globales.