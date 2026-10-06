La Suprema Corte bonaerense decidió acelerar su ofensiva para contar con autarquía presupuestaria y financiera y presentó esta tarde un proyecto en ese sentido ante la Cámara de Diputados.

Se trata de una movida estratégica pensada en función de que esa iniciativa forme parte del debate por el Presupuesto de la Provincia para el año que viene que la administración de Axel Kicillof debe presentar en los próximos días ante la Legislatura.

El máximo tribunal de Justicia provincial había dado un primer paso en el mes de abril cuando anunció su intención de avanzar con la autarquía durante un encuentro del que participaron el procurador general, Julio Conte Grand, asociaciones de letrados y representantes de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia.

En ese contexto, el máximo tribunal envió un enfático reclamo a los poderes Ejecutivo y Legislativo bonaerenses para que se completen las cuatro vacantes que existen en ese ámbito, trámite que se encuentra frenado en medio de la interna peronista. Si bien en la nota que presentó en Diputados no se incluyó ese pedido, el planteo del mes de abril sigue sobrevolando el escenario.

La nota incluye el “Proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial”, que el presidente de la Corte, Sergio Torres, presentó en abril junto al vicepresidente, Daniel Soria, la ministra Hilda Kogan y del procurador general Julio Conte Grand.

Al fundamentar esa iniciativa, Torres dijo que “no hay independencia judicial posible sin autarquía económica” y remarcó el consenso entre los distintos sectores de la Justicia provincial para su impulso. Recordó que la Justicia recibe entre el 3,5 y el 4,5 por ciento del presupuesto total de la Provincia y que su influencia ha sido descendente con los años.

“El Poder Judicial no recibe plenamente su recursos ni los controla”, dijo, sumado a las “brechas significativas que existen con el Poder Judicial de la Nación”. Con este esquema de funcionamiento, dijo en ese entonces Torres, “la estructura judicial se vuelve rígida y con falta de herramientas para gestionar sus recursos. Su autarquía propiciaría su autonomía sin subordinaciones indebidas, elaborando su propio presupuesto y con capacidad real para administrarlo”.

Además, sostuvo el titular de la Corte, permitiría la “planificación de políticas públicas en materia judicial”, y estaría acompañada por una ley marco de negociaciones colectivas para el Poder Judicial. En ese contexto, y pidiendo el acompañamiento de la Legislatura, remarcó: “No hay independencia real sin autonomía financiera”.

Tras esos enunciados, ahora la Corte volvió a apretar el acelerador en busca de que se abra una instancia de negociación antes de que se debata el Presupuesto bonaerense.

Si finalmente la autarquía es aprobada, la Suprema Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto, con participación previa del Ministerio Público.

Respecto a la política salarial, la Corte podría fijar el escalafón y remuneraciones, en busca de acercarse a los salarios que se pagan en la Justicia nacional.

La idea es que durante los primeros tres ejercicios, se recupere el 85% de la brecha existente.