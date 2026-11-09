La Suprema Corte bonaerense declaró de interés la visita del Papa León XIV a la provincia

A través del Acuerdo 4246, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso declarar formalmente de interés institucional la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con especial foco en las actividades desarrolladas en territorio bonaerense.

El máximo tribunal provincial fundamentó la medida en la trascendencia institucional, social y cultural del acontecimiento, remarcando que su relevancia excede a la comunidad católica para alcanzar a toda la sociedad en su conjunto.

En esa línea, el pronunciamiento judicial destacó que la agenda papal en la provincia representa una oportunidad propicia para promover valores fundamentales como la paz, el diálogo, la solidaridad y la defensa de la dignidad humana, en sintonía con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial.

El presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, expresó su bienvenida al Pontífice en nombre del tribunal y valoró profundamente el impacto de su llegada al país. "Su arribo es una oportunidad para celebrar el encuentro, pero también para poner en valor algo que forma parte de lo mejor de nuestra identidad como pueblo: la capacidad de convivir en la diversidad, de respetarnos en nuestras diferencias y de encontrarnos en aquello que tenemos en común", sostuvo el magistrado.

Asimismo, Torres advirtió sobre la complejidad del escenario global y el mensaje central que transmite el liderazgo de León XIV: "En un mundo convulsionado, atravesado por conflictos, violencia y divisiones, el Papa León nos habla de paz. La paz no es solamente la ausencia de conflictos. La paz se construye cada día, con respeto, con tolerancia, con escucha y, fundamentalmente, con diálogo".

Finalmente, el presidente del tribunal concluyó con un llamado a la cohesión social: "Ojalá que la visita del Papa León XIV sea también una oportunidad para renovar ese compromiso y para reafirmar una característica de nuestra sociedad que tenemos que seguir cuidando: la posibilidad de vivir juntos, pensar distinto y construir en común".