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Política y Economía

La UCR bonaerense reunirá a intendentes y dirigentes en Baradero con la mirada puesta en 2027

Por Redacción

La Unión Cívica Radical bonaerense realizará este sábado 7 de noviembre un encuentro provincial en el Club Sportivo de Baradero, con la participación de intendentes, legisladores, concejales y dirigentes de los 135 distritos. La jornada comenzará a las 10.30 y tendrá como principal objetivo fortalecer la unidad partidaria y avanzar en la construcción de una estrategia política de cara a 2027.

La convocatoria incluye a 27 intendentes, más de 300 concejales, legisladores nacionales y provinciales, convencionales y representantes de la Juventud Radical. El cierre estará a cargo del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, junto a las autoridades del radicalismo bonaerense.

Durante el encuentro se presentarán las comisiones de trabajo de la Convención Provincial y habrá paneles sobre economía, análisis político y gestión municipal, con la participación de Daniel Artana y Lara Goyburu, entre otros especialistas.

“Buscamos fortalecer la unidad partidaria y construir una mayoría sobre la base de un diagnóstico común”, señaló Pablo Nicoletti, presidente de la Convención Provincial, quien destacó la importancia de trabajar junto al Comité Nacional para tomar decisiones de cara a las próximas elecciones.

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